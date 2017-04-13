Новинки автосалона в Нью-Йорке
Большие и очень большие машины показывают производители в экономической столице США
Toyota показала концепт кроссовера FT-4X, созданный калифорнийской дизайн-студией Calty. Название расшифровывается как Future Toyota Four-Wheel Drive Crossover и «символизирует видение будущей линейки внедорожников и кроссоверов», сообщила компания. В дизайнерской разработке даются многочисленные отсылки к эмблематичным для японской марки моделям Land Cruiser FJ и Hilux и многократно обыгрывается буква X, показывая развитие стилистической концепции новых моделей на архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture)
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В дизайне многократно обыгрывается буква X, показывая развитие стилистической концепции новых моделей на архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture). Среди особенностей концепта: открывающиеся в двух плоскостях задние двери; легкосъемные и взаимозаменяемые стекла; разделение салона на три зоны - чистую, мокрую и грузовую; съемные дверные ручки-емкости для воды и вмонтированный центральный подлокотник спальный мешок
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Полноразмерный премиальный внедорожник Lincoln Navigator использует платформу и агрегаты своего массового аналога Ford Expedition, но существенно отличается внешностью, салоном и оснащением. Долгожданному новому поколению Navigator придется отыгрывать потерянные рыночные позиции, с которых его потеснили конкуренты - Cadillac Escalade и Infiniti QX80
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Subaru показывает концепт нового семиместного кроссовера Ascent, серийная версия которого начнет производиться в США в 2018 г. для местного рынка. Это новая версия концепта Viziv 7 SUV, показанного в ноябре 2016 г., в которой демонстрируется интерьер будущей серийной машины. Модель оснащена новым оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском, сообщила компания
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Mercedes представляет в Нью-Йорке самые мощные версии средних кроссоверов GLC и GLC Coupé с 8-цилиндровыми моторами AMG (на фото Mercedes-AMG GLC 63 4matic). 4-литровые турбированные агрегаты развивают 476 и 510 л. с. (версия S). Сейчас США — важнейший для немецкой марки рынок, где она доминирует в премиум-сегменте с продажами 80 000 в I квартале 2017 г.
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Hyundai представляет Genesis GV80 Concept SUV, дающий первое представление о том, как может выглядеть серийная версия первого кроссовера новообразованной корейской премиум-марки. Как ожидается, среднеразмерный GV80 появится на рынке в 2018 г., вскоре после компактного седана G70, и станет первым из двух SUV, запланированных для марки до 2020 г. Конкурент Mercedes-Benz GLE и BMW X5, GV80 может оснащаться традиционным двигателем внутреннего сгорания, гибридной силовой установкой или электрической с питанием от водородных топливных ячеек
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General Motors представляет второе поколение большого кроссовера Buick Enclave, второй по продажам модели американского бренда после Encore (Opel Mokka для европейского рынка). Новый кроссовер будет продаваться также в премиальной версии Avenir, у которой будут устанавливаться такие опции комфорта, как ионизатор воздуха в салоне, электропривод складывания третьего ряда сидений, вывод на салонное зеркало изображение камеры заднего вида и адаптивные светодиодные фары. Кроссовер сделан на одной платформе с Chevrolet Traverse, Cadillac XT5 и GMC Acadia
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