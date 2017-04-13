Новинки автосалона в Нью-Йорке

Lucas Jackson / Reuters

Hyundai представляет Genesis GV80 Concept SUV, дающий первое представление о том, как может выглядеть серийная версия первого кроссовера новообразованной корейской премиум-марки. Как ожидается, среднеразмерный GV80 появится на рынке в 2018 г., вскоре после компактного седана G70, и станет первым из двух SUV, запланированных для марки до 2020 г. Конкурент Mercedes-Benz GLE и BMW X5, GV80 может оснащаться традиционным двигателем внутреннего сгорания, гибридной силовой установкой или электрической с питанием от водородных топливных ячеек

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