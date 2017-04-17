Subaru выпустит большой кроссовер для Америки
Производство модели Ascent запустят на заводе компании в США в 2018 году
Subaru показал концепт нового семиместного кроссовера Ascent на автосалоне в Нью-Йорк. У компании не было модели такого размера после снятия с производства в январе 2015 г. модели B9 Tribeca
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Это новая версия концепта Viziv 7 SUV, показанного в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе
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Стиль экстерьера концепта называется Dynamic x Solid
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Габариты 7-местного кроссовера: длина - 5029 мм, ширина - 1981 мм, высота - 1828 мм, колесная база - 2972 мм. Он будет оснащаться новым горизонтально-оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, сказала кампания
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в Нью-Йорке впервые показан концепт интерьера будущего семиместного кроссовера
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Subaru собирается продавать по 60 000 таких кроссоверов в год, сообщал Automotive News
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Subaru Ascent будет будет производиться на заводе Subaru в штате Индиана
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Продажи на северо-американском рынке начнутся в 2018 г. Компания не сообщает ничего о продажах модели в других странах, включая Россию
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