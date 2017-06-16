Bloomberg: Takata на следующей неделе может объявить о банкротстве

Японский производитель подушек безопасности Takata планирует на следующей неделе объявить о банкротстве, пишет агентство Bloomberg. Компания намерена одновременно подать заявления в Японии и США, где у нее есть филиал.

В 2014 г. Takata оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли, более 100 получили ранения.

Компании пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. Ситуация затронула 19 автопроизводителей, в том числе Honda, Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Tesla. В январе компания признала вину в установке дефектных подушек безопасности и согласилась выплатить в США штраф в размере $1 млрд.

Takata ведет переговоры о передаче части своих активов американскому производителю автокомплектующих Key Safety Systems. По данным источников агентства, после начала процедуры банкротства он купит активы Takata на $1,6 млрд.