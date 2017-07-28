Альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Альянс Renault-Nissan в первом полугодии обогнал по продажам Volkswagen и Toyota и стал крупнейшим автопроизводителем в мире, реализовав 5 268 079 машин. Volkswagen, бывший мировым лидером по итогам 2016 г., за первые шесть месяцев текущего года продал 5 155 600 автомобилей, Toyota – 5 129 000, General Motors – около 4,7 млн.

Своим успехом Renault и Nissan, которые владеют крупными пакетами акций друг друга, во многом обязаны присоединением к альянсу Mitsubishi Motors в прошлом году, пишет Financial Times. В первом полугодии 2017 г. Mitsubishi продала 494 303 автомобиля, что на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи Renault выросли год к году на 10,4% до 1 879 000 автомобилей, Nissan – на 5,6% до 2 894 488 автомобилей.

Renault отчиталась о рекордной операционной прибыли в 1,8 млрд евро за первое полугодие при росте выручки на 17% год к году до 29,5 млрд евро. На российском рынке, где ранее компания несла значительные убытки, прибыль за полугодие составила 3 млн евро. Автомобильный рынок в России серьезно пострадал от экономического кризиса, но теперь Renault скорректировала свои прогнозы продаж на нем до более 5% роста.

«Рынок, который мы не считали сильным, значительно восстановился», - заявила аналитикам финансовый директор концерна Клотильда Дельбо. Сейчас российский рынок стал для Renault вторым по размеру после Франции. Компания работает на нем как под собственным брендом, так и в сотрудничестве с «АвтоВАЗом». В начале этой недели свои прогнозы по российскому рынку увеличил другой французский автопроизводитель, компания Peugeot.