PSA завершила покупку европейского бизнеса General Motors – Opel и Vauxhall

Французская PSA Group завершила покупку европейского бизнеса General Motors Co. (GM), в который входят бренды Opel и Vauxhall, говорится в сообщении автопроизводителя. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно, отмечалось ранее.

После покупки Opel и Vauxhall французская PSA станет вторым по величине европейским автопроизводителем с долей рынка в 17%, говорится в сообщении.

План развития компании будет представлен в течение 100 дней.

Ожидаемый синергетический эффект к 2026 г. оценивается в 1,7 млрд евро. PSA рассчитывает довести операционную маржу Opel/Vauxhall до 2% к 2020 г. и 6% к 2026 г.

Сделка затрагивает весь автомобильный бизнес Opel/Vauxhall, включая бренды, шесть автомобильных заводов и пять предприятий – производителей комплектующих, инженерный центр в Рюссельхайме (Германия) и около 40 000 сотрудников. GM оставит за собой инженерный центр в Турине (Италия).