Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в СП в США

Японские автомобильные корпорации Toyota и Mazda объявили о планах инвестировать $1,6 млрд в создание совместного предприятия в США с годовой мощностью в 300 000 авто.

В заявлении Toyota отмечается, что стороны «договорились изучить возможность создания совместного предприятия в США». По плану, завод начнет свою работу в 2021 г., благодаря этому будет создано порядка 4000 рабочих мест. На новом предприятии Mazda планирует собирать в первую очередь кроссоверы, а Toyota - модель Corolla для североамериканского рынка.

Компании также решили принять участие в капитале друг друга. Так, Toyota приобретет порядка 5% акций Mazda, а Mazda - 0,25% акций Toyota. Закрыть сделку планируется 2 октября 2017 г. Кроме того, компании договорились совместно разрабатывать технологии производства электромобилей, а также заниматься повышением безопасности автомобильного транспорта.