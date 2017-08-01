General Motors покинула Европу

GM спустя 88 лет перестает быть крупным игроком на европейском рынке, где она терпела убытки почти два десятилетия Mark Blinch / Reuters

General Motors во вторник завершила продажу европейского подразделения, в которое входят Opel и Vauxhall, французской PSA Group. Таким образом, GM спустя 88 лет перестает быть крупным игроком на европейском рынке, где она терпела убытки почти два десятилетия. Об сделке между американским и французским концернами было объявлено 6 марта.

Продажа Opel – одна из самых значительных мер GM для сброса за борт неприбыльной деятельности. Вместо этого концерн хочет сосредоточиться на наиболее выгодных сегментах, например, стабильном бизнесе по продаже пикапов в США. В интервью президент GM Дэн Амманн заявил, что компания почти полностью завершила сокращение регионов присутствия, в результате чего, вероятно, покинет тройку крупнейших мировых автопроизводителей. «Как много времени за последние четыре-пять лет мы потратили на решение проблем вместо того, чтобы искать возможности? - сказал Амманн, назвав уход из Европы «самым большим шагом» для уточнения планов роста компании. – Мы надеемся, что теперь сможем уделять большую часть времени и энергии на то, чтобы добиться роста».

Для Peugeot покупка таких знаменитых брендов, как Opel и Vauxhall, является смелым ходом. Финансовое положение компании начало восстанавливаться только недавно. Но гендиректор Карлос Таварес делает ставку на то, что сможет улучшить положение брендов, как сделал это, придя в Peugeot три года назад. «Мы сейчас являемся свидетелями рождения настоящего европейского гиганта, - заявил Таварес. – Мы поможем Opel и Vauxhall снова стать прибыльными и хотим вместе устанавливать новые стандарты в отрасли».

После прихода Мэри Барры на пост гендиректора в январе 2014 г. GM покинула несколько стран, где продавала автомобили десятилетиями. Продажа Opel делает концерн единственным крупным автопроизводителем без значительного присутствия в Западной Европе. Также GM отказалась от Индии, России и других рынков, где конкуренты ставят на долгосрочный рост. Но у этой стратегии есть риски, отмечают аналитики. Так, компания становится более уязвима перед спадами на американском, китайском и латиноамериканском рынках, где GM обычно входит в двойку лидеров по объему продаж.

GM объясняла решение продать Opel ухудшением позиций бренда на европейском рынке, ужесточением требований регуляторов на фоне скандала вокруг дизельных автомобилей Volkswagen и выходом Великобритании из ЕС. Как утверждает концерн, этот шаг позволит ему ежегодно экономить около $1 млрд, которые можно будет инвестировать на более многообещающих рынках. На прошлой неделе Барра назвала аналитикам несколько проектов, требующих дополнительных ресурсов. К ним относятся бизнес по продаже пикапов в США, на который приходится значительная часть глобальной операционной прибыли GM, и стремление улучшить положение люксового бренда Cadillac. Кроме того, GM и другим автопроизводителям нужно инвестировать в самоуправляемые автомобили, электромобили и другие технологии, которые вряд ли будут приносить прибыль в ближайшие годы.

Из-за потери Opel годовые продажи GM сократятся примерно на 1,2 млн автомобилей, в результате чего концерн, вероятно, переместится с третьего на четвертое место по этому показателю, уступая Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. В прошлом руководители GM гордились его статусом крупнейшего в мире автопроизводителя, но Амманна не смущает потеря рыночной доли: «Мы пришли к выводу, что не можем всегда всем угождать».

Перевел Алексей Невельский