Альянс Renault-Nissan становится крупнейшим в мире автопроизводителем

Гендиректор Renault Карлос Гон сказал, что результаты Renault создали «прочную основу» для реализации следующего стратегического плана, который будет представлен в октябре Itsuo Inouye / AP

Альянс Renault-Nissan в первом полугодии обогнал по продажам Volkswagen и Toyota и стал крупнейшим автопроизводителем в мире, продав 5 268 079 машин.

Volkswagen, ставший мировым лидером по итогам 2016 г., за первые шесть месяцев года продал 5 155 600 автомобилей. Toyota продала 5,13 млн машин, General Motors – около 4,7 млн.

Своим успехом Renault и Nissan, которые владеют крупными пакетами акций друг друга, во многом обязаны присоединением к альянсу Mitsubishi Motors в прошлом году, пишет Financial Times. Продажи Renault выросли год к году на 10,4% до 1 879 000 автомобилей, Nissan – на 5,6% до 2 894 488 автомобилей. В первом полугодии 2017 г. Mitsubishi продала 494 303 автомобиля, что на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Также с начала 2017 г. Renault начала консолидировать в отчетности показатели российского «АвтоВАЗа» и теперь российский рынок стал вторым по величине для Renault после Франции. «АвтоВАЗ» продал в I полугодии 140 231 автомобиль, на 13% выше прошлогоднего показателя.

Совместно продажи Renault, Nissan и Mitsubishi выросли на 7%, VW Group - на 0,8%, Toyota - на 2,7%.

В 2016 г. альянс Renault-Nissan, получивший в октябре контроль в Mitsubishi Motors, продал 9,96 млн автомобилей, на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Nissan купил Mitsubishi Motors за $2,3 млрд в октябре 2016 г. после скандала с вскрывшемся обманом с показателями топливной экономичности машин Mitsubishi, обрушившего рыночную капитализацию компании. В прошлом году альянс немного не дотянул до показателей первой тройки крупнейших автопроизводителей – Volkswagen (10,31 млн), Toyota Motor (10,18 млн) и General Motors (GM; 10,01 млн). В 2011–2015 гг. Renault-Nissan продавала по 8–8,5 млн автомобилей в год.

До 2008 г. в течение более 70 лет на мировом рынке лидировала GM. Toyota обогнала ее в кризисный год и удерживала лидерство до 2016 г., только в 2011 г., на один год, уступив GM первое место из-за проблем с производством машин после землетрясения и цунами в Японии. В 2016 г. Volkswagen, несмотря на потрясший его в конце 2015 г. скандал с выбросами дизельных двигателей, обогнал Toyota и оказался крупнейшим мировым автопроизводителем.

GM находится в процессе выхода c нескольких рынков, которые она считает слишком невыгодными для себя, например, Европы и Индии. Toyota несколько раз заявляла, что лидерство по продажам не является целью для компании, а главное - гармоничный рост продаж и прибыльность.

Франко-японский концерн стал одним из немногих глобальных игроков, сумевших превзойти средний показатель темпов роста по всей отрасли с начала десятилетия, составивший 5,5%. В 2016 г. в мире было продано более 87,6 млн легковых автомобилей, из них на четверку крупнейших автопроизводителей приходится 46,1%, приводила данные WSJ.

Renault в пятницу отчиталась о рекордной операционной прибыли в 1,8 млрд евро за первое полугодие 2017 г. при росте выручки на 17% год к году до 29,5 млрд евро. На российском рынке, где ранее компания несла значительные убытки, прибыль за полугодие составила 3 млн евро. Автомобильный рынок в России серьезно пострадал от экономического кризиса, но теперь Renault скорректировала свои прогнозы продаж на нем до более 5% роста. Карлос Гон сказал, что результаты Renault создали «прочную основу» для реализации следующего стратегического плана, который будет представлен в октябре.

«Рынок, который мы не считали сильным, значительно восстановился», - заявила аналитикам финансовый директор концерна Клотильда Дельбо. В начале этой недели свои прогнозы по российскому рынку увеличил другой французский автопроизводитель, компания Peugeot.

Но низкая прибыльность Renault разочаровала аналитиков, акции компании в пятницу упали на 7,2%, показав самый низкий уровень с июня 2016 г. Несмотря на 10-процентный скачок продаж, операционная маржа увеличилась только на 0,1 п.п., до 6,2%, а в автомобильном подразделении только до 4,8% (на 0,1 п. п). Результат Renault привел к неприятным для нее сопоставлениям с национальным конкурентом PSA Group, которая отчиталась о 7,3-процентной марже при относительно стабильных продажах.

Гендиректор Renault и председатель совета директоров Nissan Карлос Гон сказал, что альянсрассчитывает превзойти Toyota и Volkswagen Group в этом году, чтобы стать крупнейшей в мире автогруппой по продажам, передает Automotive News Europe