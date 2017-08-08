Volkswagen даст скидку до 10 000 евро при trade-in старых дизельных автомобилей в Германии

Немецкий Volkswagen предложил владельцам старых дизельных автомобилей поменять их на новые с премией до 10 000 евро. Скидку смогут получить до конца 2017 г. покупатели новых бензиновых и дизельных машин Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda при trade-in на дизельные автомобили любых марок с высоким уровнем токсичности выхлопных газов (экологических классов Евро 1 - Евро 4), заявил концерн во вторник. Скидки на покупку нового автомобиля марки Volkswagen составят от 2000 евро за микролитражку Up! до 10 000 евро за кроссовер Touareg. За покупку новых Audi предлагается премия от 3000 до 10 000 евро, Porsche - 5000 евро за модели Cayenne и Panamera.

Дополнительные льготы в размере от 1000 до 2380 евро можно получить за приобретение электромобилей, а также автомобилей с гибридными двигателями или машин, работающих на газовом топливе. «Благодаря экологической программе компания внесет ощутимый вклад в повышение качества воздуха в городах. В то же время Volkswagen поддерживает технологический переход к электромобилям», - сказала компания. Старые автомобили, сданные в обмен на премию, будут утилизированы.

Своим предложением концерн намерен, прежде всего, спасти дизельные автомобили, пишет Deutsche Welle. В последнее время спрос на них в Германии снижается после скандала в Volkswagen и других компаниях вокруг манипуляций с показателями выхлопов дизельных моторов («дизельгейтом»). В некоторых городах Германии, включая Штутгарт - родину концерна Daimler (бренд Mercedes-Benz), обсуждается полный запрет на дизель, отмечает «Интерфакс». «Volkswagen убежден, что чистые и эффективные дизельные двигатели, оснащенные самыми современными системами очистки выхлопов, являются незаменимой приводной технологией для достижения цели по сокращению выбросов углекислого газа», - заявил директор по сбыту VW Юрген Штакман.

Уточнить возможную стоимость программы руководство Volkswagen отказалось. По данным Федерального ведомства по транспорту, в Германии сейчас зарегистрировано 6,4 млн автомобилей с дизельными двигателями классов Евро 1 - Евро 4.

Пока Volkswagen превосходит своих конкурентов по величине предложенных премий владельцам старых дизельных автомобилей. Daimler, BMW, Ford и Toyota заявили о подобных, но более низких скидках на покупку новых автомобилей и утилизацию старых дизельных машин, пишет Deutsche Welle.