Работники Hyundai и Kia проведут частичную забастовку

Работники южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors приняли решение провести частичную забастовку. Акция будет проводиться шестой год подряд. В четверг и понедельник сотрудники Hyundai, являющиеся членами профсоюза, проведут акции протеста продолжительностью четыре часа, сообщает издание Business Korea. Профсоюзы требуют повышения окладов, в случае Kia работники дошли до суда, который отложил рассмотрение дела до 17 августа из-за нехватки документов.

Забастовки в июле-августе - обычное явление в Южной Корее, если переговоры о заработной плате во II квартале не приводят к успеху. Вместе с тем сотрудники и руководители автомобилестроительного концерна SsangYong Motor в июле договорились, что забастовок в компании не будет уже восьмой год подряд.

В 2012-2016 гг. Hyundai из-за забастовок выпустила на 342 000 автомобилей меньше, чем могла бы, Kia - на 278 400 машин меньше. Из-за этого Индия в 2016 г. вышла на пятое место в мире по объему производства автомобилей, потеснив Южную Корею впервые с 2005 г.

Недополученная выручка компаний составила соответственно 7,3 трлн вон ($6,5 млрд) и 5,05 трлн вон ($4,5 млрд). Кроме того, в прошлом году работники Hyundai провели первую полномасштабную забастовку с 2004 г.

Акции Hyundai подешевели на торгах в Сеуле во вторник на 2,7%, Kia - на 4,5%.