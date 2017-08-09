Nokian Tyres увеличила продажи и прибыль в первом полугодии благодаря России

Финский шинный концерн Nokian Tyres в первом полугодии 2017 г. увеличил продажи на 17,2% год к году, до 718,9 млн евро, сообщила компания. Чистая прибыль выросла на 15,1% до 116,4 млн евро, операционная прибыль - на 19,6% до 153 млн евро.

Продажи концерна в России и странах СНГ увеличились на 84,4%, составив 24,5% от общих продаж концерна (в январе-июне 2016 г. доля была 15,7%). «Подразделение по производству и продаже легковых шин в первом полугодии 2017 г. продемонстрировало значительный рост, который стал возможным благодаря России: курсу российской валюты, росту цен и низким остаткам шин на складах дистрибуторов с 2016 г.,» - сказала гендиректор Nokian Tyres Хилле Корхонен. Рост в России во втором полугодии будет умеренным из-за высокой базы второго полугодия 2016 г., сказала она.

Компания повысила прогноз роста операционной прибыли на весь 2017 г. до 10% (с 5% в начале года), сохранив прогноз роста продаж на 10%.