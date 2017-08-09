Mazda будет использовать в машинах бензиновый двигатель без свечей зажигания

Японская Mazda Motor сообщила, что разработала инновационный двигатель Skyactiv-X, который позволяет сократить расход топлива на 30% за счет отказа от свечей зажигания. Компания начнет оснащать автомобили таким двигателем с 2019 г. и станет первым автопроизводителем, который доведет технологию до коммерческого использования, сообщила компания. Подобную технологию для бензиновых двигателей разрабатывали Daimler и General Motors. Объявление Mazda идет вразрез с тенденцией отрасли, компании которой в основном ставят на технологии электрических двигателей, отмечает Automotive News.

Mazda, продающая около 1,5 млн автомобилей в год, намерена продлить жизнь традиционного двигателя внутреннего сгорания, параллельно разрабатывая собственные электродвигатели совместно с Toyota, передает «Интерфакс». Исполнительный вице-президент Акира Марумото сказал, что компания не планирует поставлять двигатель другим автопроизводителям, передал Reuters.

Воспламенение топлива в моторе Skyactiv-X происходит от сжатия, как в дизеле, поэтому в большинстве случаев не требуются свечи зажигания. Тем не менее они останутся в моторе для некоторых режимов работы, например, для запуска двигателя при низких температурах. Новая технология позволит повысить эффективность использования топлива до уровня дизельных моторов, но без характерных для них выбросов значительного объема оксидов азота и частиц сажи. Mazda сообщила, что двигатель Skyactiv-X будет на 20-30% эффективнее нынешнего Skyactiv-G.

Кроме того, Mazda собирается сделать функцию автономного вождения стандартной во всех своих автомобилях с 2025 г.