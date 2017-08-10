Экологи добиваются штрафа в 110 млн евро для Porsche

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное ведомство автодорожного транспорта иск на 110 млн евро против автоконцерна Porsche, сообщает Deutsche Welle. Причиной претензии стало использование концерном нелегального оборудования, позволяющего снизить показатели загрязнения выхлопов на внедорожниках Cayenne, сказал исполнительный директор DUH Юрген Реш. Экологи хотят создать прецедент и вновь обратить внимание на «дизельный скандал» («дизельгейт»).

Представитель Porsche отказался от комментариев Deutsche Welle.

«Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершенного им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за "дизельного скандала", - заявил Реш.

В конце июля министерство транспорта Германии потребовало от Porsche, дочерней компании концерна Volkswagen, отозвать 22 000 автомобилей Porsche Cayenne по всей Европе. Продажи этого автомобиля также были приостановлены.