Спрос на автомобили на Кипре в июле вырос на 13%

Количество регистраций автомобилей на Кипре в июле выросло на 13% в годовом выражении до 3061, по данным Cystat. При этом спрос на подержанные автомобили вырос на 32% до 1950, что позволило компенсировать снижение числа регистраций новых автомобилей на 8,9% до 1111.

С начала года общее число регистраций автомобилей увеличилось на 31% до 21 351 по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом вырос спрос как на подержанные автомобили на 50% до 12 679, так и на новые — на 9,8% до 8672.