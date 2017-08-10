Программа обмена старых дизельных машин может привлечь 1,3 млн автовладельцев в Германии

Программа обмена старых автомобилей с дизельными двигателями на более экологичные автомобили в Германии может привлечь порядка 1,3 млн автовладельцев, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Oliver Wyman. На прошлой неделе автопроизводители согласовали с правительством Германии условия программы, призванной стимулировать переход автовладельцев на более экологичные машины, сообщает Bloomberg. Программа предусматривает выплаты до 10 000 евро, которые намерены производить автоконцерны Volkswagen, Daimler, BMW и Ford Motor автовладельцам при замене ими автомобиля с дизельным двигателем, не отвечающим новым стандартам (Евро 1- Евро 4).

Выплаты предусмотрены при обмене автомобилей с дизельными двигателями, выпущенными до конца 2010 г., их в Германии насчитывается примерно 6,4 млн. Порядка 20% владельцев автомобилей, двигатели которых соответствуют устаревшим стандартам Euro 1-Euro 4, могут принять участие в программе, полагают в Oliver Wyman. «Запуск такой программы является важным элементом плана выведения с дорог загрязняющих окружающую среду автомобилей, - сказал Огаст Джос, отвечающий за автомобильный сегмент в Oliver Wyman. - Машины, подлежащие участию в этой программе, будут довольно старыми. Поэтому для многих людей, имеющих возможность участвовать, сумма доплаты за новый автомобиль будет слишком высокой».

Обмен 1,3 млн старых автомобилей в рамках программы трейд-ин на новые обеспечил бы 38% от показателя продаж новых машин в Германии за 2016 г. (3,35 млн единиц). В рамках государственной программы cash-for-clunkers (наличные за автохлам), реализованной правительством Германии в 2009 г., около 2 млн автомобилей старше 9 лет были обменяны на новые машины при выплате государством 2500 евро на автомобиль.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, Volkswagen рассматривает возможность запуска в Великобритании программы обмена старых автомобилей на новые, аналогичной немецкой программе.

BMW еще в среду сообщила, что будет выплачивать до 2000 фунтов стерлингов владельцам старых моделей машин, меняющих их на новые гибридные автомобили или электромобили.