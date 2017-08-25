Fiat ведет переговоры с Volkswagen о совместном производстве LCV

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) и итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о совместном выпуске легких грузопассажирских автомобилей, сообщает MarketWatch со ссылкой на информированные источники. Переговоры находятся на начальной стадии и касаются производства новых версий пикапа Amarok, которые продаются преимущественно в Европе.

У FCA есть похожая на VW Caddy модель - Fiat Doblo, и есть вероятность, что компании могут объединить две модели на одной платформе.

Источники отмечают, что Volkswagen не заинтересован в приобретении компании FCA или ее подразделения Jeep. Раньше сообщалось о таком интересе со стороны китайской Great Wall Motors.

Акции VW в ходе торгов в пятницу дешевеют на 0,3% на торгах во Франкфурте, тогда как цена бумаг FCA в Милане опускается на 0,4%.