Гендиректор Audi сохранил пост, несмотря на критику за «дизельгейт»

Audi, входящая в Volkswagen Group, провела крупнейшую за последние годы замену топ-менеджмента, при этом оставив на посту гендиректора Руперта Штадлера. Его жестко критиковали политики, профсоюзы и пресса за роль в скандале с выбросами дизельных двигателей.

Компания заменит главного финансового директора Акселя Штротбека, директора по производству Хуберта Вальтля, директора по кадрам Томаса Зиги и директора по продажам Дитмара Фоггенрайтера, сообщила компания в понедельник.

За финансы, информационные технологии и интеграцию будет отвечать 50-летний Александер Зейтц, который перейдет в Audi с должности первого вице-президента китайского СП SAIC Volkswagen. Производством и логистикой будет заниматься 58-летний Петер Кёсслер, сейчас директор завода Audi в Венгрии. Продажами и маркетингом будет руководить 56-летний Брэм Шот, который с 2012 г. возглавлял продажи и маркетинг подразделения грузовых автомобилей Volkswagen. За кадры и организационную структуру будет отвечать 53-летний Венделин Гёбель, который был генеральным секретарем правления VW Group и бренда Volkswagen. Как пишет Reuters, Гёбель является соратником гендиректора VW Group Маттиаса Мюллера и Штадлера.

Как передал Reuters со ссылкой на источник, Штадлер сохранил должность благодаря поддержке семьи Порше-Пьех, которая контролируют VW Group. Его контракт был продлен в мае еще на пять лет.

В отношении Audi проводится расследование после разразившегося в ноябре 2015 г. скандала с подложными выбросами дизельных двигателей концерна VW. Компания признала, что 3-литровые дизельные моторы V6 оснащены дополнительным устройством управления, позволявшим обходить тесты на выбросы вредных веществ в США. Компания вынуждена отзывать автомобили, она находится под постоянной критикой политиков и профсоюзов. «Дизельгейт» уже обошелся VW Group в не менее $25 млрд.