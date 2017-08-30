Группа ГАЗ получила прибыль в первом полугодии

Группа ГАЗ получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2017 г. против убытка в 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка группы увеличилась на 16% до 67,4 млрд руб.

Себестоимость реализации выросла на 10,8% до 55,4 млрд руб. В своей отчетности компания указывает, что в первом полугодии отразила в составе себестоимости субсидии правительства автопроизводителям на содержание рабочих мест в размере 4,16 млрд руб. (годом ранее - 3,27 млрд руб.); субсидии, связанные с выпуском и поддержкой норм «Евро-4» и «Евро-5», в размере около 2 млрд руб. (годом ранее - 2,43 млрд руб.), «а также прочие субсидии в сумме 3,91 млрд руб. (годом ранее - 2,91 млрд руб.)», передает «Интерфакс». В первом полугодии группа «ГАЗ» отразила в составе себестоимости утилизационный сбор в сумме 10,104 млрд руб. (годом ранее - 8,342 млрд руб.).

Улучшение финансового результата произошло за счет роста продаж автомобилей семейства Next, «а также за счет сокращения затрат, которое компания продолжает вести в условиях воздействия макроэкономических факторов, негативно влияющих на рыночную ситуацию и себестоимость продукции». Эффект от сокращения затрат в первом полугодии составил 1,7 млрд руб., сказал президент группы Вадим Сорокин.

Коммерческие расходы выросли на 19,4% до 2,66 млрд руб., административные расходы увеличились на 3,8% до 5,16 млрд руб., прочие доходы компании сократились на 1,7% до 255,5 млн руб. и составили 1,13 млрд руб. против 378,528 млн руб. годом ранее. Финансовые расходы сократились в 2,7 раза до 2,03 млрд руб., при этом компания понесла убыток в размере 194,5 млн руб. от изменения обменных курсов (годом ранее была прибыль в размере 925,44 млн руб.).