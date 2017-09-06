«Хевел» и Hyundai реализуют на Дальнем Востоке проект строительства солнечно-дизельных станций за 8 млрд рублей

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие «Роснано» и группы «Ренова»), корейская Hyundai Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта будут реализовывать проект по строительству гибридных солнечно-дизельных электростанций в ДФО общей мощностью 40 МВт, сообщает «Хевел».

Трехстороннее соглашение стороны подписали 6 сентября.

Разработку технических проектов и привлечение финансирования «Хевел» и Hyundai будут осуществлять при содействии агентства, говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе группы «Интерфаксу» уточнили, что реализацию проекта планируется начать с 2018 г., первые станции могут появиться в Якутии.

Количество гибридных электростанций будет зависеть от конкретной мощности, необходимой для электроснабжения удаленных поселков. Инвестиции в проект составят порядка 8 млрд руб. с российской и корейской стороны.

«Хевел» занимается солнечной энергетикой, в нее входят производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 434 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике.