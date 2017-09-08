BMW планирует в 2025 году выпускать 12 моделей электромобилей

BMW Group к 2025 г. планирует выпускать 25 электрифицированных автомобилей, в том числе 12 электромобилей (EV), сообщила компания. Автономный пробег у электромобилей будет до 700 км, сказал гендиректор группы Харальд Крюгер. «Мы будем увеличивать долю электрифицированных моделей по всем брендам и сериям, включая марку Rolls-Royce и автомобили [спортивного суб-бренда] BMW M», - сказал Крюгер.

На автосалоне во Франкфурте компания представит новый седан с нулевыми выбросами, который займет в электрифицированной i-серии место между EV-хетчбэком i3 и гибридным спорткупе i8, сказал Крюгер. Продажи новинки, название которой компания не раскрывает, начнутся в 2021 г., передает Reuters.

Сейчас BMW инвестирует в производство, чтобы к 2020 г. все модели могли оснащаться разными вариантами приводов, включая электрические.

В середине сентября во Франкфурте BMW также представит электромобиль марки Mini, который выйдет на рынок в 2019 г. Первая электрическая версия основной серии BMW, кроссовер X3, будет выпущен в 2020 г., сказал Крюгер. Все будущие EV марки BMW будут относится к i-серии, сказал он.