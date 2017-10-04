Ford решил сэкономить $14 млрд и сосредоточиться на кроссоверах

Американский автоконцерн Ford Motor переходит к стратегии жесткой экономии, заявил его новый генеральный директор Джим Хакетт. Концерн сэкономит порядка $10 млрд путем сокращения материальных затрат, еще свыше $4 млрд — за счет сокращения инженерных расходов.

Одновременно с этим в компании будет перераспределено порядка $7 млрд, которые ранее были запланированы на развитие линейки легковых авто. Теперь эти деньги будут направлены преимущественно на разработку кроссоверов, внедорожников и пикапов.

Стратегия предполагает, что к 2019 г. каждая выпущенная модель на американском и китайском рынке, как и в других странах, будет иметь электрифицированную версию. Гендиректор Ford подтвердил, что компания сократит количество модификаций своих моделей Escape и Fusion.

В следующие пять лет планируется добиться того, чтобы время разработки новой модели авто сократилось на 20%, а процесс обновления модели — на 25%.