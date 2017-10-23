Минпромторг создаст в Мексике хаб по выпуску автомобилей российских брендов

China Investment Corporation (CIC), партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду (РКИФ), может вложить сотни миллионов долларов в акции «Транснефти».
По данным источника «Интерфакса», эти планы изложены в письме министра экономического развития России Максима Орешкина на имя председателя госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэна, направленном на прошлой неделе. Орешкин пишет, что Минэкономразвития приветствует инвестиции, и просит оказать содействие CIC для скорейшего завершения сделки.
В письме сообщается, что китайская корпорация и РФПИ обсуждают прямые инвестиции в «Транснефть» на сумму до $300 млн. Сделка находится в высокой степени готовности, отмечает министр со ссылкой на информацию РФПИ.
О каких акциях идет речь, в документе не уточняется. На данный момент для инвесторов доступны только привилегированные акции (100% голосующих - у государства), однако ранее РФПИ предложил конвертировать префы «Транснефти» в обыкновенные акции. Владельцы привилегированных акций получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.
Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, говорил этим летом президент компании Николай Токарев.
CIC уже инвестировала в «Транснефть» через РКИФ, который весной этого года приобрел пакет префов в составе консорциума, в который также вошли НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и УК «Газпромбанк - управление активами». Пакет был приобретен у фонда UCP. Из данных, которые раскрывал Газпромбанк, следовало, что РКИФ принадлежит 1,49% привилегированных акций «Транснефти», еще 0,43% у РФПИ.