Минпромторг создаст в Мексике хаб по выпуску автомобилей российских брендов

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Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «В перечень подобных лекарств на 2018 г. дополнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых других», - пояснил Медведев. По его словам, также значительно увеличился перечень лекарств для льготных категорий граждан - «по 25 наименованиям».

Премьер утвердил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны», - добавил он.

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец во время заседания сказала, что внесенные в список лекарства должны принципиально изменить систему лечения пациентов.

Она уточнила, что 22 препарата - это противоопухолевые и гормональные препараты, а также «наркотические лекарственные препараты, применяемые в процессе лечения онкологических заболеваний».