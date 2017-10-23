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«АвтоВАЗ» вышел на операционную прибыль впервые с 2012 года

Чистый убыток группы «АвтоВАЗ» по МСФО в январе-сентябре 2017 г. составил 4,5 млрд руб., говорится в презентации компании. За аналогичный период прошлого года группа получила чистый убыток в размере 34 млрд руб., таким образом, убыток сократился в 7,6 раза.

Выручка компании за отчетный период выросла на 21,5% до 158,6 млрд руб. В том числе выручка от реализации автомобилей Lada и послепродажного обслуживания увеличилась на 28,6% до 121,8 млрд руб., выручка от сборки автомобилей альянса Renault-Nissan составила 30,9 млрд руб. (+1,4%).

Операционная прибыль группы впервые с 2012 г. вышла в плюс и составила 1,9 млрд руб. против убытка в 31,1 млрд руб. годом ранее.

Чистый убыток ПАО «АвтоВАЗ» по РСБУ за 9 месяцев 2017 г. снизился в 2,9 раза до 8,35 млрд руб., следует из отчётности компании. Выручка за этот период выросла на 21,1% до 161,626 млрд руб.