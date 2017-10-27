Автомобиль Стива Джобса выставят на торги
Спортивный кабриолет, принадлежавший одному из основателей компании Apple Стиву Джобсу, будет выставлен на специализированных торгах ICONS аукционного дома Sotheby's, сообщило в пятницу агентство «Ассошиэйтед Пресс».
Эксперты оценивают 400-сильный BMW Z8 Джобса титанового цвета минимум в $300 000, торги состоятся 6 декабря. Автомобиль принадлежал Джобсу с 2000 года до 2003 года, пробег менее 25 000 км.
Motor Sports напоминает, что это один из немногих автомобилей, официально зарегистрированных на Джобса, и что купить это «чудо современного автомобилестроения» его убедил сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В автомобиле сохранился и оригинальный брендированный сотовый телефон Motorola.