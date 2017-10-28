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Авто
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Volkswagen сократил квартальную прибыль вдвое, но повысил выручку

Интерфакс
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Автоконцерн Volkswagen снизил чистую прибыль более чем в два раза в III квартале 2017 г. из-за расходов, связанных с «дизельным скандалом». Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,06 млрд евро против 2,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Операционная прибыль выросла на 15%, с 3,75 млрд евро до 4,32 млрд евро.

Объем списаний, вызванных урегулированием претензий регуляторов и потребителей в связи с занижением показателей вредных выбросов в автомобилях, оснащенных дизельным двигателями, составил в III квартале 2,6 млрд евро. Выручка увеличилась на 5,8%, до 55 млрд евро.

Продажи автомобилей выросли на 7,7% в третьем квартале и на 3,4% в январе-сентябре, производство увеличилось соответственно на 9,6% и 5,2%.

Volkswagen подтвердил прогноз годовой выручки (рост на 4%) и отметил, что рентабельность по операционной прибыли будет несколько выше, чем ожидавшиеся ранее 6-7%.

Акции Volkswagen подорожали на 1,7%, капитализация компании составляет 74 млрд евро.

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Политика
Новости

Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединскому

Ведомости
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Министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Документ подписан 27 октября, опубликован на официальном сайте ведомства поздно вечером.

«Отказать Козлякову В. Н., Ерусалимскому К. Ю., Бабицкому И. Ф. в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского В. Р.», - говорится в документе. Васильева оставила контроль за исполнением приказа за собой.

В начале октября экспертный совет ВАК изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. На прошедшей неделе президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.

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Политика
Новости

Венгрия наложила вето на созыв саммита Украина — НАТО

РИА Новости
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Власти Венгрии заблокировали созыв саммита Украина — НАТО, который планировалось провести в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия не может поддержать стремление Украины к интеграции, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — пояснил он. Сийярто также добавил, что Будапешт выступает против принято на Украине закон об образовании. по его мнению, этот закон нарушает права национальных меньшинств страны.

Сийярто отметил, что после одобрения украинскими депутатами законопроекта об образовании, Венгрия обещала использовать все возможные дипломатические инструменты для того, чтобы Киев отметил данный закон. Сийярто назвал реформу образования на Украине «ударом в спину».

Министр также напомнил, что Рада в ближайшее время должна рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут «угрожать закарпатской венгерской общине».

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Авто
Новости

Автомобиль Стива Джобса выставят на торги

Интерфакс
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Спортивный кабриолет, принадлежавший одному из основателей компании Apple - Стиву Джобсу, будет выставлен на специализированных торгах ICONS аукционного дома Sotheby's, сообщило в пятницу агентство «Ассошиэйтед пресс».

Эксперты оценивают 400-сильный BMW Z8 Джобса титанового цвета минимум в $300 000, торги состоятся 6 декабря. Автомобиль принадлежал Джобсу с 2000 до 2003 г., пробег - менее 25 000 км.

Motor Sports напоминает, что это один из немногих автомобилей, официально зарегистрированных на Джобса, и что купить это «чудо современного автомобилестроения» его убедил сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В автомобиле сохранился и оригинальный брендированный сотовый телефон Motorola.

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Финансы
Новости

Греф рассказал, при каких обстоятельствах уйдет из Сбербанка

РИА Новости
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Герман Греф рассказал, при каких условиях он готов уйти с поста президента Сбербанка.

По его словам, он «все больше и больше» не понимает, чем занимается. «Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — пояснил Греф. По его словам, 1 декабря 2017 г. будет 10 лет с того момента, как он стал президентом банка.

Президентом, а также председателем правления Сбербанка Греф стал в ноябре 2007 г. За прошедший срок акционеры банка трижды его переизбрали. Полномочия Грефа закончатся в декабре 2019 г.

Эджайл, шайбы и электронное голосование: чем удивил акционеров Сбербанк

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Политика
Новости

Путин поручил повысить ответственность за незаконные автоперевозки

ТАСС
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Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о повышении ответственности за незаконные пассажирские автомобильные перевозки. Также он распорядился наладить общественный контроль за качеством перевозок. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Согласно поручению президента меры должны включать введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административных наказаний в виде конфискации транспортного средства.

Сроком исполнения этих пунктов российский лидер установил 1 апреля 2018 г.

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Политика
Новости

МИД нашел недостатки в докладе экспертов ООН по химической атаке в Сирии

Ведомости
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

В настоящий момент в России изучается этот документ. По информации МИДа, в нем нет ответов на поставленные российской стороной вопросы, зато в него включены «прямо противоположные выводы, сделанные анонимными исследовательскими центрами и "независимыми экспертами", которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией».

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», - указывается в сообщении дипведомства.

Как ранее сообщало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в документе говорится, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая произошла 4 апреля в городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в этом сирийское правительство, Дамаск эти обвинения отвергает.

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Политика
Новости

В центре Барселоны проходит акция в поддержку независимости Каталонии

РИА Новости
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В центре Барселоны на площадь Сан Жауме вышли около 10 000 человек, передает «РИА Новости».

Участники акции выкрикивают «Свобода!» и «Мы независимы!». Часть митингующих поет гимн Каталонии.

Ранее стало известно, что в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. В свою очередь сенат Испании одобрил предложение правительства по введению прямого управления в Каталонии.

Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

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Экономика
Новости

Набиуллина заверила Путина в стабильности банковской системы

Интерфакс
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Банковская система России стабильна, ЦБ надеется на устойчивый рост кредитования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. «Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015-2016 гг.», - сказала она.

«Потихоньку растет кредитование. Кредитование физических лиц показывает уже хорошие темпы роста, и начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики», - добавила руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, банки накопили прибыль, которая является источником их капитала. «Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», - заявила она.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%. Риски ускорения инфляции выше, чем риски ее чрезмерного замедления, поэтому регулятор постепенно переходит от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, заявил регулятор.

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Технологии
Новости

МТС запустила собственный такси-сервис

Интерфакс
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МТС запустила новый сервис «МТС такси», передает «Интерфакс». Новый сервис работает в партнерстве с «Ситимобил» в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно он обрабатывает 10 000 заказов. Приложение для смартфонов уже доступно в App Store и Play Market.

«Отличие сервиса МТС от аналогичных предложений заключается в том, что пользователям "МТС такси" поездка может стоить всего один рубль. Оставшуюся часть стоимости клиенты могут оплатить бонусными баллами, полученными по программе лояльности «МТС бонус», - рассказали в компании.

В МТС заявили, что проект не требует значительных инвестиций кроме расходов на продвижение и маркетинг.

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Финансы
Новости

Цена нефти превысила $60 впервые за два года

Интерфакс
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Цены на нефть уверенно росли в пятницу, около 17.40 мск в ходе торгов стоимость барреля Brent впервые с июля 2015 г. превысила отметку в $60. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на ноябрь на NYMEX выросла до $53,47 за баррель - это максимум с середины апреля.

Таким образом, нефть завершает в плюсе восьмую неделю из последних девяти.

Позитивный настрой рынка поддерживается ожиданиями, что соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти будет действовать и после марта 2018 г. Вопрос о продлении соглашения, вероятно, будет обсуждаться на очередном заседании ОПЕК, которое состоится в Вене 30 ноября.

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Политика
Новости

Школьный автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Коми

Интерфакс/Ведомости
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Школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем «Камаз» на трассе в Сыктывдинском районе Коми. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в спасательных службах региона. Также об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по республике Коми.

Авария произошла в пятницу около14.45 на 735-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции и спасательные службы.

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Политика
Новости

Трамп рассказал, почему он полностью отказался от алкоголя и сигарет

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он полностью отказался от курения и употребления алкоголя. По словам политика, его старший брат, Фред Трамп, страдал от алкоголизма и умер в 43 года.

«У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. <…> Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей», — приводит слова Трампа газета The Washington Post.

Трамп подчеркнул, что уважал брата, поэтому послушал его. «Я усвоил этот урок благодаря Фреду», — сказал президент.

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