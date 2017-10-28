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Volkswagen сократил квартальную прибыль вдвое, но повысил выручку

Автоконцерн Volkswagen снизил чистую прибыль более чем в два раза в III квартале 2017 г. из-за расходов, связанных с «дизельным скандалом». Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,06 млрд евро против 2,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Операционная прибыль выросла на 15%, с 3,75 млрд евро до 4,32 млрд евро.

Объем списаний, вызванных урегулированием претензий регуляторов и потребителей в связи с занижением показателей вредных выбросов в автомобилях, оснащенных дизельным двигателями, составил в III квартале 2,6 млрд евро. Выручка увеличилась на 5,8%, до 55 млрд евро.

Продажи автомобилей выросли на 7,7% в третьем квартале и на 3,4% в январе-сентябре, производство увеличилось соответственно на 9,6% и 5,2%.

Volkswagen подтвердил прогноз годовой выручки (рост на 4%) и отметил, что рентабельность по операционной прибыли будет несколько выше, чем ожидавшиеся ранее 6-7%.

Акции Volkswagen подорожали на 1,7%, капитализация компании составляет 74 млрд евро.