Автопроизводители совместно построят в Европе сеть зарядных станций для электромобилей
Компании BMW Group, Daimler, Ford Motor и Volkswagen Group создали СП Ionity, которое разработает и построит сеть для быстрой зарядки электромобилей в Европе, сообщили компании. Партнеры имеют равные доли в СП и приглашают к участию других автопроизводителей, говорится в сообщении. Строительство 400 станций для быстрой зарядки до 2020 г. облегчат поездки на электромобилях на дальние расстояния и станут важным шагом для развития экологически чистого транспорта.
В этом году Ionity запустит в эксплуатацию 20 зарядных станций на главных автомагистралях Германии, Норвегии и Австрии на расстоянии примерно 120 км друг от друга. Партнерам будут компании Tank & Rast, Circle K, OMV. В 2018 г. количество станций сети в Европе превысит 100, они будут подходить для электромобилей различных производителей и на несколько машин. Зарядки будут оснащаться устройствами мощностью до 350 кВт комбинированного европейского стандарта CCS.