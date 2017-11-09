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Экспорт легковых автомобилей из России за 9 месяцев вырос на треть

Импорт легковых автомобилей в Россию за 9 месяцев 2016 г. составил 183 400 штук на общую сумму $4,69 млрд против 197 600 шт. на $4,38 млрд годом ранее, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Таким образом, показатель в количественном выражении снизился на 7,2%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья снизился на 9,4%, до 172 800 машин ($4,62 млрд), из стран СНГ вырос на 55,9%, до 10 600 автомобилей ($78 млн).

Импорт грузовых автомобилей за 9 месяцев вырос на 42,5%, до 19 800 шт. ($1,4 млрд): из стран дальнего зарубежья ввезено 16 600 автомобилей ($743 млн), из стран СНГ 3200 автомобилей($657 млн).

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-сентябре вырос на 30,3%, до 63 600 штук на общую сумму $1,02 млрд. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 78,3% - было поставлено 28 000 машин ($521,6 млн), в страны СНГ - на 7,2%, до 35 600 ($494,9 млн).

Из России за 9 месяцев года было вывезено 9100 грузовых автомобилей (+2,3%, на $188 млн). В страны дальнего зарубежья было поставлено 2500 шт. (-32,4%, $76 млн), в страны СНГ - 6700 шт. (+31,4%, $112 млн).