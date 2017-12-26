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Сотрудники «Камаза» уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 21 января

Сотрудники «Камаза» с 9 по 21 января 2018 г. уйдут в ежегодный корпоративный оплачиваемый отпуск, сообщила компания. В штатном режиме продолжат работу ремонтные и сервисные службы, а также некоторые сотрудники, занятые составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, уточнили в компании.

В обычном режиме также будут работать сотрудники кузнечного завода, это подразделение «Камаза» в настоящий момент занято серийным производством коленчатых валов по заказу завода «Фольксваген груп рус» в Калуге.

Вторая половина отпуска сотрудников компании в 2018 г. запланирована на 6–20 августа.