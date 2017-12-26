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Российский дилер Audi отзовет почти 2000 автомобилей из-за риска возгорания

Российское подразделение автоконцерна Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России почти 2000 автомобилей Audi, сообщил «Росстандарт». В частности, будут отозваны 1880 Audi A4, A5, Q5, реализованных с 2011 по 2016 гг.

Причиной отзыва транспортных средств стал возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, который в редких случаях может привести к оплавлениям и даже возгоранию, уточняет «Росстандарт».

Представители «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости предоставить машину в дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях нужно заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки, говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.