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GM пообещала первой в мире сделать электромобили прибыльными

Автоконцерн General Motors (GM) сделает производство электромобилей прибыльным к 2021 г., пообещала инвесторам гендиректор GM Мэри Барра. За счет чего этого предполагается достигнуть, она не уточнила, отмечает Reuters. Но по данным источников агентства, GM планирует соединить в будущей линейке электромобилей собственную технологию аккумуляторов, дешевую модульную платформу и крупносерийное производство в Китае.

В новых аккумуляторах GM будет меньше самого дорогого компонента современных литий-ионных батарей - кобальта - и больше никеля. Кроме того, будут внедрены новые системы управления аккумуляторами и теплоотвода. К 2021 г. компания планирует снизить цену элементов аккумуляторов на треть - меньше чем до $100 за киловатт-час. Сейчас батарея Chevrolet Volt стоимостью $12 000 - это треть продажной цены электромобиля. Через три года батарея такой же емкости должна подешеветь до $6000.

Если GM удастся выполнить поставленную задачу, компания станет первым в отрасли прибыльным производителем электромобилей - без учета госсубсидий. Так, американская Tesla теряет на электромобилях больше $500 млн в квартал.

В итоге, пишет Reuters, к середине 2020-х GM может де-факто разделиться на две компании: подразделение по выпуску бензиновых автомобилей в США и глобальный электромобильный концерн с базой в Китае, включающий новые сервисы типа беспилотных такси.