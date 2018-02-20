Tesla обошла по продажам в Европе люксовые модели Mercedes и BMW
Американский электромобиль-седан Tesla Model S обошел по продажам в Европе люксовые седаны германских Mercedes-Benz, BMW и Audi, пишет Automotive News Europe. Model S уже несколько лет популярнее немецких брендов в США, но на домашнем рынке конкурентов она выиграла впервые.
По данным JATO Dynamics, в 2017 г. продажи Model S в Европе подскочили на 30% до 16 132 машин, тогда как продажи Mercedes S-класса выросли лишь на 3% до 13 359 штук, а BMW седьмой серии - упали на 13% до 11 735 автомобилей. «Европейским автопроизводителям стоит ускорить "электрификацию" модельного ряда, потому что у покупателей создается впечатление, что они отстают в этой гонке», - передает издание слова аналитика JATO Фелипе Муньоса.
В ближайшее время должен состояться запуск сразу нескольких электроновинок в премиальном сегменте: Jaguar I-Pace, Audi e-tron Quattro, Porsche Mission E и концепт большого электроседана Vizzion от Volkswagen, прямого конкурента Tesla Model S.