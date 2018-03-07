Chrysler отзывает в России 3300 автомобилей из-за проблем с генератором

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Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 г. и наверстать имеющиеся отставания по срокам.

В ходе встречи с Путиным Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к ЧМ в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам.

«Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект — "Самара-арену". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», — ответил врио главы региона.

Он отметил, что власти региона рассчитывают на выполнение подрядчиком своих обязательств.

«Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», — отреагировал президент.

По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю.

«Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», — сказал Азаров.

Он заверил, что все объекты региональной инфраструктуры будут подготовлены в срок.

«Самара-арена» - стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса, включая здание арены, входные группы и другие объекты, — почти 160 500 кв. м.

Заказ на строительство стадиона в Самаре, который первоначально планировалось ввести в 2017 г., получило ООО «Производственно-строительное объединение "Казань". Об отставании от графика на объекте сообщается с весны 2016 г.

Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По завершению мундиаля стадион получит название «Космос-арена» и будет использоваться местным ФК «Крылья Советов». Кроме того, здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу