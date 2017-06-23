Легковые автомобили

Названы самые надежные автомобили 2017 года

Второй год подряд первую строчку в рейтинге J.D. Power занимает Kia
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