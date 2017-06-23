Названы самые надежные автомобили 2017 года
Второй год подряд первую строчку в рейтинге J.D. Power занимает Kia
Самым надежным малолитражным автомобилем эксперты американской аналитической компании J.D. Power and Associates назвали Chevrolet Sonic. В основе ежегодного рейтинга качества новых машин – опрос 80 000 владельцев новых автомобилей. Аналитики по каждому автопроизводителю определяют количество проблем, которые возникли у владельцев 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Чем меньше проблем фиксирует водитель, тем выше рейтинг
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Самым надежным субкомпактным премиальным автомобилем на американском рынке назван BMW 2 Series. Рейтинг составлен по моделям, выпущенным в 2017 году
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Kia Forte – самый надежный автомобиль в компакт-классе. Машины корейского концерна второй год подряд занимают первую строчку рейтинга автопроизводителей. На сто проданных новых автомобилей Kia в среднем приходится 72 дефекта
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BMW 4 Series – победитель среди компактных автомобилей премиум-класса
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Mini Cooper занял первую строчку среди спортивных компактных автомобилей
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Toyota Camry – самый надежный автомобиль среди среднеразмерных седанов
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Лидер среди среднеразмерных премиальных седанов Lexus GS
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Ford Mustang – самый надежный среднеразмерный спортивный седан
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Porsche 911 – лидер в классе премиальных среднеразмерных спортивных седанов
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Kia Cadenza – самый надежный полноразмерный седан
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Гибридный кроссовер Kia Niro – лидер среди субкомпактных внедорожников и кроссоверов
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Mercedes-Benz GLA – самый надежный субкомпактный SUV
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GMC Terrain – самый надежный компактный SUV
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Porsche Macan – лидер среди премиальных компактных SUV
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Kia Soul – лидер в сегменте компактных минивэнов
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Kia Sorento – самый надежный среднеразмерный SUV
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BMW X6 – самый надежный среднеразмерный SUV премиум-класса
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Ford Expedition – лидер среди полноразмерных SUV
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Chrysler Pacifica – самый надежный минивэн
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Infiniti QX80 занял первое место в сегменте премиальных полноразмерных SUV
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Nissan Frontier – самый надежный в сегменте среднеразмерных пикапов
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Chevrolet Silverado – лидер среди полноразмерных пикапов
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Chevrolet Silverado 3500HD – самый надежный в сегменте тяжелых полноразмерных пикапов
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