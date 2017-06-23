Названы самые надежные автомобили 2017 года

Chevrolet

Самым надежным малолитражным автомобилем эксперты американской аналитической компании J.D. Power and Associates назвали Chevrolet Sonic. В основе ежегодного рейтинга качества новых машин – опрос 80 000 владельцев новых автомобилей. Аналитики по каждому автопроизводителю определяют количество проблем, которые возникли у владельцев 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Чем меньше проблем фиксирует водитель, тем выше рейтинг

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