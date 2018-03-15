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Сотрудники Tesla рассказали о высокой доле брака в выпускаемых деталях

Большая доля деталей, выпускаемых заводом Tesla во Фримонте (Калифорния), оказывается с браком. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на слова действующих и бывших сотрудников предприятия. Как пояснил один из работающих на заводе инженеров, около 40% деталей и узлов, выпущенных предприятием, требует серьезной доработки.

По данным телеканала, это вынудило Tesla скорректировать планы производства электромобиля Model 3. В июле 2017 г. основатель и руководитель компании Илон Маск обещал к концу года выпускать 20 000 моделей в месяц. Теперь же Tesla заявляет, что к концу марта производство составит 2500 машин в неделю, а к концу июня вырастет до 5000 в неделю. Ранее компания признала, что столкнулась с проблемами в производстве батарей для электромобилей.

Неисправности устраняют механики и инженеры сервисных центров компании, которые специально для этого приезжают на завод. Но и это не всегда помогает, отмечают собеседники телеканала. В таких случаях бракованные детали отправляют на завод для восстановления – в Латропе, расположенный в 80 км от Фримонта.

В Tesla опровергли информацию CNBC, отметив, что не занимаются ремонтом деталей. Компания подчеркивает, что каждый выпущенный автомобиль проходит более 500 тестов и проверок, прежде чем выйдет с завода.

В декабре 2017 г. Reuters сообщал о том, что брак у деталей для Model S and Model X достигает 90%. Отмечалось, что речь идет как о мелких царапинах на кузове, так и о серьезных повреждениях кузовных панелей и некорректной работе бортовых систем.

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