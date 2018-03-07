Суперкары и электромобили автосалона в Женеве
Европейцам демонстрируют электрифицированные и роботизированные машины, на которые им предложат пересесть в ближайшие пять лет
Концепт Volkswagen I.D. Vizzion предсказывает внешность и технологии будущего флагмана новой «электрической» модельной линейки крупнейшего автопроизводителя Европы. Серийная версия полноприводного 5-метрового электроседана с моторами 225 кВт (302 л. с.) и запасом хода 665 км должна появиться в 2022 г. В 2025 г. у компании должна быть готова технология автономного движения без контроля водителя, в 2030 г. - интерфейс управления машиной с помощью дополненной реальности и голосовых команд
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Renault представляет концепт роботизированного городского транспорта общего пользования — такси или маршрутки — который можно вызывать через приложение в смартфоне или на посадочных станциях. Кузов EZ-GO в форме кокона дает максимальное поле зрения для датчиков автономной системы робомобиля, у него огромные стекла и одна дверь - спереди машины, которая открывается вверх одновременно с опускающимся сегментом пола. Пассажиры - максимум 6-7 человек, сидят на подковообразном диване, занимающем весь внутренний периметр машины. Скорость электромобиля ограниченна 50 км/ч. Идея концепта в том, что особенностью «умных городов» будущего станет интеграция понятий автомобиль и услуга
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Ferrari 488 Pista - облегченная (минус 90 кг, итого 1280 кг) и форсированная (плюс 50 л. с., итого 720 л. с.) гоночная версия 488-й модели, самое мощное купе марки с мотором V8, допущенное для движения по дорогам общего пользования. Пересмотрена аэродинамика спорткара, что увеличило прижимную силу на 20%. Разгон до 100 км/ч - 2,85 с, до 200 км/ч - 7,6 с, максимальная скорость - свыше 340 км/ч
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Новая модификация самого популярного в Европе электромобиля Renault Zoe. Версия R110 на 12 кВт (на 16 л. с.) мощнее предшественницы (показатель R110 - 80 кВт/108 л. с., 225 Нм), что сократило разгон с места до 100 км/ч на 1,8 с (до 11,4 с), и ускорение на обгон (80-120 км/ч) - на 2 с. Модели обещают запас хода 300 км в реальных условиях города и пригорода (летом, испытательный цикл WLTP)
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Концепт Skoda Vision X предсказывает скорое появление в модельном ряду чешской марки, принадлежащей концерну Volkswagen, кроссовера B-класса, эквивалента VW T-Cross и Seat Arona, чуть меньше снятого с производства Skoda Yeti
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Cреднеразмерный универсал Volvo V60 построен на платформе SPA, на которой сделаны второе поколение кроссовера XC60 и вся 90-я серия. Компания планирует, что четверть продаж популярного в северной Европе V60 придется на гибриды
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Audi представила восьмое поколение бизнес-седана A6. Все моторы для новинки дополнены технологией мягкого гибрида (mild hybrid) - стартером-генератором и 48-вольтовой батареей, в которой собирается энергия при торможении. Продажи в Германии начнутся в июне 2018 г., в России - в III квартале 2018 года
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SsangYong Musso - теперь среднеразмерный пикап на базе внедорожника Rexton, с которым он схож технически и габаритами
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Открытая версия гибридного спорткара BMW должна оживить сокращающиеся продажи модели. В России BMW i8 Roadster будет стоить 11,15 млн руб., на 2,5 млн дороже обновленного купе, вместе с которым они были представлены впервые в ноябре 2017 г. в Лос-Анджелесе
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Второе поколение 508-й модели Peugeot изменило тип кузова - стало вместо седана пятидверным фастбэком. Основным конкурентом новинки французская компания видит Audi A5 Sportback, с которым новая 508-я схожа типом кузова и габаритами
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Примерно так будут выглядеть первые электромобили Porsche, которые компания начнет выпускать в следующем году. Концепт электрического полноприводного кроссовера Porsche Mission E Cross Turismo развивает идеи концепта седана Mission E, который компания показала в 2015 г. Параметры силовой установки и динамика те же - два мотора суммарной мощностью 600 л. с., 3,5 с до 100 км/ч и 12 с до 200 км/ч, запас хода - 500 км. Время зарядки от 800-вольтовой станции - 15 мин для пробега на 400 км. Энергосистема концепта совместима с сетью быстрых зарядок Ionity, которую сейчас создают на европейских автомагистралях
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Новое поколение хетчбэка Toyota Auris сделано на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которая позволяет использовать для европейской модели уже два гибридных привода - 122 л. с. с мотором 1,8 л и 180 л. с. с 2-литровым. Кроме них у хетчбэка будет 1,2 л бензиновый турбомотор, а от дизелей для легковых моделей в Европе компания к концу года откажется, сохранив их только для внедорожников Land Cruiser, пикапа Hilux и LCV Proace
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Porsche 911 GT3 RS - самая мощная версия основной модели немецкой марки с атмосферным двигателем, пригодная для кольцевых гонок и допущенная к эксплуатации на дорогах общего пользования. 520-сильный оппозитник раскручивается до 9000 об/мин, разгон до 100 км/ч за 3,2 с, максимальная скорость - 312 км/ч
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McLaren называет суперкар Senna самым мощной гоночной машиной, допущенной для движения по дорогам общего пользования. Среднемоторное купе с турбомотором V8 мощностью 789 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и до максимальной скорости 340 км/ч. Названная в честь трехкратного чемпиона Formula 1 модель будет выпущена в 500 экземплярах, все они уже проданы
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Европейская премьера обновленного Ford Edge. У кроссовера появился новый дизельный турбомотор 2,0 л, мощностью 238 л. с. и спортивная версия ST-Line. Также Edge снабдили свежими технологиями помощи водителю, например, адаптивным круиз-контролем с автоматическим троганием с места в пробках и удержанием полосы движения
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Обновленная Mazda 6 показана в Женеве в кузове универсал (седан - в ноябре 2017 г. в Лос-Анджелесе). У машины новые сидения и отделка, мотор 2,5 л с системой отключения цилиндров при низкой нагрузке, улучшенная аэродинамика и шумоизоляция
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