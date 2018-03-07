Авто / Дизайн и технологии

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Европейцам демонстрируют электрифицированные и роботизированные машины, на которые им предложат пересесть в ближайшие пять лет
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