Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Pierre Albouy / Reuters

Новое поколение хетчбэка Toyota Auris сделано на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которая позволяет использовать для европейской модели уже два гибридных привода - 122 л. с. с мотором 1,8 л и 180 л. с. с 2-литровым. Кроме них у хетчбэка будет 1,2 л бензиновый турбомотор, а от дизелей для легковых моделей в Европе компания к концу года откажется, сохранив их только для внедорожников Land Cruiser, пикапа Hilux и LCV Proace

12/16