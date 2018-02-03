Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»
Новый серийный хетчбэк A-class будет отзываться на фамильярное приветствие «Эй, мерседес!»
Mercedes-Benz представил четвертое поколение хетчбэка A-class, самой компактной модели марки. Премьера прошла на специальном мероприятии в Амстердаме
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Модель ориентирована в первую очередь на молодых покупателей из Западной Европы. Крупнейшие рынки для A-класса - Великобритания, Германия и Италия
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Заказы на новый A-класс начнут принимать в марте, в мае он появится у дилеров марки в Европе. В течение года модель выйдет на другие рынки, например Китая и Канады, но не будет продаваться в США, где покупатели предпочитают хетчбэкам седаны, сообщает Automotive News Europe
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Гендиректор Daimler, в который входит Mercedes, Дитер Цетше назвал новый A-class настоящим «смартфоном на колесах». Машина оснащена самым передовым интерфейсом, который на сегодняшний день разработала компания, сказал он
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Центральным элементом интерфейса стала новая мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с двумя совмещенными дисплеями 10 дюймов (на фото) или двумя раздельными 7-дюймовыми в базовой версии. Внешне интерфейс похож на обновленные недавно старшие модели бренда
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MBUX управляется с помощью сенсорного экрана, с тачпада на центральной консоли (на фото, опция), сенсорных кнопок на рулевом колесе и голосом через систему распознавания естественного языка с активацией фразой «Эй, мерседес!» (Hey Мercedes, опция)
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За доплату салон может оснащаться контурной подсветкой в 64 тона, в том числе подсвечиваются вентиляционные отверстия отопителя (на фото)
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Изменения внешности четвертого поколения A-Class скорее эволюционные
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Колесная база выросла на 30 мм, длина - на 127 мм. Салон увеличился незначительно, но по многим параметрам. Багажник вырос на 29 л до 370 л
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Дополнительно водительский интерфейс может оснащаться дисплеем навигации с технологией дополненной реальности
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Предыдущее поколение A-Class (W176) выпускалось с 2012 г. Редизайн существенно изменил восприятие компактных моделей марки, которые смогли привлечь покупателей в среднем на 10 лет моложе, чем первое и второе поколения, выглядевшие как микровэн, пояснила компания
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A-класс помог Mercedes привлечь новых клиентов, сказал Цетше. Более 60% покупателей компактных хетчбэков в Европе в прошлом году пришли от других брендов. И клиенты, как правило, остаются, - более 70% водителей A-класса выбрали машину Mercedes для следующей покупки
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A-Class может оснащаться системой полуавтономного вождения, которая досталась ему от более дорогих S- и E-классов — адаптивным круиз-контролем с удержанием автомобиля в полосе, сменой ряда движения и следованием за впереди идущим автомобилем, работающим на скоростях до 210 км/ч
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После перезапуска компактного сегмента в 2011 г. производитель продал во всем мире 620 000 машин, построенных на переднеприводной платформе - A и B-класса, включая седаны CLA, универсалы CLA Shooting Brake и кроссоверы GLA
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