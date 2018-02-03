Авто / Легковые автомобили

Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»

Новый серийный хетчбэк A-class будет отзываться на фамильярное приветствие «Эй, мерседес!»
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