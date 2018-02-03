Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»

Daimler AG

A-Class может оснащаться системой полуавтономного вождения, которая досталась ему от более дорогих S- и E-классов — адаптивным круиз-контролем с удержанием автомобиля в полосе, сменой ряда движения и следованием за впереди идущим автомобилем, работающим на скоростях до 210 км/ч

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