Kia Ceed: Утеплившийся европеец

Пятидверный хетчбэк Kia Ceed ожидаемо унаследовал стилистику фастбэка Stinger Kia Motors

Хетчбэк Ceed придуман южнокорейским производителем специально для Европы и стал бестселлером в регионе: с 2006 г. продано 1,28 млн машин этой модели, ровно половина из которых – второго поколения (с 2012 г.). На Ceed в европейских продажах Kia в прошлом году пришлось 16% (75 500 машин), и он помогает марке отвоевывать рыночную долю, которая за 12 лет удвоилась до 3% (472 000 шт.). В России Ceed тоже популярен: по данным производителя, за прошлый год продано 15 246 машин (и это 2-е место в сегменте автомобилей С-класса – позади Skoda Octavia, но впереди Ford Focus).

Стратегический хетчбэк группе избранных журналистов показали за несколько дней до официальной премьеры в окрестностях Барселоны. Нам не только показали машину, но и предложили проехать на закамуфлированном прототипе.

Пятидверный хетчбэк ожидаемо унаследовал стилистику фастбэка Stinger – самого передового сейчас автомобиля Kia. Заметно сходство в архитектуре бампера с широким нижним воздухозаборником и боковыми вентиляционными отверстиями. Спереди новый Ceed очень похож и на недавно представленный американский седан Kia Forte. Решетка радиатора этих новинок Kia, в форме которой дизайнеры (или маркетологи) компании видят нос тигра, стала теперь чуть меньше похожа на гантель, а больше – на галстук-бабочку. Сзади Ceed выделяется большими светодиодными фонарями.

Были некоторые сомнения в новизне платформы K2, ведь длина (4310 мм) и колесная база (2650 мм) Ceed остались неизменными. «Перед вами абсолютно новый автомобиль», – заверил журналистов менеджер по продукту европейского подразделения Kia Альпер Челик. Передняя стойка нового Ceed ушла назад на 68 мм, сдвинулся и весь силуэт: капот удлинился, передний свес стал на 20 мм короче, задний – на 20 мм длиннее. По словам Челика, это было сделано в целях пассивной безопасности кузова. С точки же зрения дизайна пропорции явно улучшились.

Интерьер нового Ceed стал качественнее и солиднее. Все сиденья, передние и задние, руль и лобовое стекло оснащены подогревом, «россиянам понравится», уверяет Челик. Передняя панель с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов (в более простых версиях – 5 и 7 дюймов) повернута к водителю. Ниша за селектором КПП оснащена беспроводной зарядкой для смартфонов, может устанавливаться аудиосистема JBL.

В базе нового поколения Ceed комплектуется система автоматического торможения перед препятствием. Среди опций появились даже совсем премиальные – вентиляция передних сидений и подсветка наружных ручек дверей. Но при этом новый капот Ceed оказался очень тяжелым (ведь он стал длиннее), однако под ним не предусмотрено облегчающих открывание гидроупоров. Скорее всего, это не обрадует будущих российских владельцев, особенно слабого пола, когда им придется, например, залить жидкость в омыватель стекол.

Под капотом нового Ceed останутся бензиновый 3-цилиндровый турбомотор 1.0 T-GDi (мощностью 120 л. с.) и атмосферный бензиновый 1.4 MPi (100 л. с.). Появятся новые бензиновый 4-цилиндровый 1.4 T-GDi (140 л. с.) и дизель 1.6 CRDi (common-rail direct injection) в двух версиях – 115 и 136 л. с. Для версии GT – 1.6 T-GDi 204 л. с. Дизели и бензиновые 1.4 и 1.6 T-GDi могут комплектоваться 6-ступенчатой ручной КПП или, за доплату, 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением DCT. Остальные двигатели только с ручной КПП.

Ceed не может похвастаться таким же широким диапазоном регулировок сидений, как родоначальник класса компактных хетчбэков Volkswagen Golf, но для моих 192 см его оказалось вполне достаточно. Водительское сиденье оснащено сервоприводами, руль настраивается по высоте и вылету вручную. Локти удобно опираются на мягкие подлокотники – дверной и центральный, со сдвигающейся крышкой. Сзади «за собой» удалось устроиться впритык, что в коленях, что по высоте, но трем взрослым среднего роста здесь, скорее всего, будет не тесно. Спинка дивана нерегулируемая, раскладывается в пропорции 60:40 и ровно ложится на подушку сидений. Багажник у Ceed стал одним из самых просторных в классе – 395 л (+15 л); под поликом умещается полноразмерная запаска, забирающая у грузового отсека 70 л полезного объема.

Динамика нового Ceed с мотором 1.4 T-GDi (такой точно будет в России, сказал Челик, про остальные версии пока не известно) соответствует энергичному стилю его кузова. Управляется хетчбэк очень хорошо, руль стал острее (от упора до упора чуть более двух оборотов), в прямолинейном движении нейтральное положение руля ощущается четко, реакции автомобиля на действия водителя моментальные. В поворотах Ceed стоит уверенно, за что можно благодарить в том числе снизившийся центр тяжести кузова: крыша опустилась на 23 мм (высота машины – 1447 мм), уровень сидений стал ближе к земле на 15 мм. Кроме того, на 20 мм увеличены ширина кузова и колея (ширина кузова – 1800 мм), что добавляет устойчивости на виражах. Сдвинутые назад передние стойки крыши улучшили обзор с места водителя.

Ceed старались сделать проворным и управляемым также настройками шасси, говорят инженеры Kia. Кроме острого руля стала жестче подвеска (схема осталась прежней – спереди MacPherson, сзади – многорычажная), установлены другие амортизаторы и пружины, увеличено сечение стабилизаторов поперечной устойчивости. Перечисленные новшества сразу почувствовались в знакомой по другим поездкам связке поворотов в окрестностях Барселоны. Передачи ручной КПП включаются безошибочно, мотор быстро реагирует на педаль газа, придавая машине бодрое ускорение. В варианте с «роботом» DCT был установлен известный по другим моделям Kia селектор Drive Mode с режимами Eco, Comfort и Sport, меняющими реакции мотора на газ, моменты переключения коробки передач и вспомогательное усилие на руле. Приятные впечатления остались и от шумоизоляции машины. С места Ceed 1.4 T-GDi набрал 100 км/ч за 9 с. Но все же это пока прототип, в серийных вариантах настройки могут измениться. Официальных характеристик пока нет.

Представляя первое поколение Ceed в 2006 г. в Корее, южнокорейский производитель удивил всех семилетней гарантией на модель. Гарантийный срок сохранится и у третьего поколения, в котором хетчбэк стараются предложить с максимумом возможных опций, заимствуя технологии от старших моделей. Модель будет представлена публике на мартовском автосалоне в Женеве, первые машины поступят дилерам в июне этого года.

Кроме хетчбэка Ceed на той же платформе К2 в этом году появятся универсал и лифтбэк (или универсал с покатой крышей shooting break), а позже – кроссовер.