Kia Stinger GT: Дизайн рулит

У «Стингера» гораздо больше индивидуальности в дизайне, чем у немецких конкурентов, но по ездовым качествам он не так хорош, как Audi, и, тем более, BMW Kia

Фастбэк Kia Stinger был разработан европейскими дизайнерами и представлен в начале 2017 г. на автосалоне в Детройте. Построенный на задне/полноприводной платформе, вместе с новинками премиального бренда Genesis, модель выражает амбиции южнокорейской марки встать в один ряд с немецкой премиум-тройкой: Stinger метит в конкуренты BMW 4-серии Gran Coupe и Audi A5 Sportback. Фастбэк обкатывали на трассе Нюрбургринга под руководством бывшего руководителя спортивного подразделения BMW M Альберта Бирмана, который с 2014 г. работает в Hyundai Motor.

Автомобиль будет выпускаться в трех модификациях — с 2 л бензиновым турбомотором, с 2,2 л дизелем и в версии GT c 3,3 л бензиновым V6 мощностью 370 л. с. и полным приводом, которую мы тестировали.

У «Стингера» гораздо больше индивидуальности в дизайне, чем у немецких конкурентов, но по ездовым качествам он все же не так хорош, как Audi, и, тем более, BMW.