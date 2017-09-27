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Kia Stinger GT: Дизайн рулит

В чем корейскому автомобилю удалось догнать европейских конкурентов

Фастбэк Kia Stinger был разработан европейскими дизайнерами и представлен в начале 2017 г. на автосалоне в Детройте. Построенный на задне/полноприводной платформе, вместе с новинками премиального бренда Genesis, модель выражает амбиции южнокорейской марки встать в один ряд с немецкой премиум-тройкой: Stinger метит в конкуренты BMW 4-серии Gran Coupe и Audi A5 Sportback. Фастбэк обкатывали на трассе Нюрбургринга под руководством бывшего руководителя спортивного подразделения BMW M Альберта Бирмана, который с 2014 г. работает в Hyundai Motor.

Автомобиль будет выпускаться в трех модификациях — с 2 л бензиновым турбомотором, с 2,2 л дизелем и в версии GT c 3,3 л бензиновым V6 мощностью 370 л. с. и полным приводом, которую мы тестировали.

У «Стингера» гораздо больше индивидуальности в дизайне, чем у немецких конкурентов, но по ездовым качествам он все же не так хорош, как Audi, и, тем более, BMW.

Технические характеристики Kia Stinger GT*

Тип кузова, число дверей/мест фастбэк 5/5
Длина/ширина/высота/колёсная база, мм 4830/1870/1400/2905
Тип двигателя, число цилиндров, расположение бензиновый с турбонаддувом, V6, впереди продольно
Объём двигателя, куб. см 3342
Мощность, л.с./об. в мин. 370/6000
Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин. 510/1300-4500
Коробка передач автоматическая 8-ступенчатая
Привод полный
Снаряженная масса, кг 1835
Полная разрешённая масса, кг н/д
Максимальная скорость, км/ч 270
Разгон до 100 км/ч, с 4,9
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 9,9
Объём багажника, с разложенными задними сиденьями, л 406
Клиренс, мм н/д
Объём топливного бака, л 60
Топливо бензин Аи 98
Стоимость автомобиля, руб. н/д
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