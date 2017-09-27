Kia Stinger GT: Дизайн рулит
Фастбэк Kia Stinger был разработан европейскими дизайнерами и представлен в начале 2017 г. на автосалоне в Детройте. Построенный на задне/полноприводной платформе, вместе с новинками премиального бренда Genesis, модель выражает амбиции южнокорейской марки встать в один ряд с немецкой премиум-тройкой: Stinger метит в конкуренты BMW 4-серии Gran Coupe и Audi A5 Sportback. Фастбэк обкатывали на трассе Нюрбургринга под руководством бывшего руководителя спортивного подразделения BMW M Альберта Бирмана, который с 2014 г. работает в Hyundai Motor.
Автомобиль будет выпускаться в трех модификациях — с 2 л бензиновым турбомотором, с 2,2 л дизелем и в версии GT c 3,3 л бензиновым V6 мощностью 370 л. с. и полным приводом, которую мы тестировали.
У «Стингера» гораздо больше индивидуальности в дизайне, чем у немецких конкурентов, но по ездовым качествам он все же не так хорош, как Audi, и, тем более, BMW.
Технические характеристики Kia Stinger GT*
|Тип кузова, число дверей/мест
|фастбэк 5/5
|Длина/ширина/высота/колёсная база, мм
|4830/1870/1400/2905
|Тип двигателя, число цилиндров, расположение
|бензиновый с турбонаддувом, V6, впереди продольно
|Объём двигателя, куб. см
|3342
|Мощность, л.с./об. в мин.
|370/6000
|Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин.
|510/1300-4500
|Коробка передач
|автоматическая 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Снаряженная масса, кг
|1835
|Полная разрешённая масса, кг
|н/д
|Максимальная скорость, км/ч
|270
|Разгон до 100 км/ч, с
|4,9
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|9,9
|Объём багажника, с разложенными задними сиденьями, л
|406
|Клиренс, мм
|н/д
|Объём топливного бака, л
|60
|Топливо
|бензин Аи 98
|Стоимость автомобиля, руб.
|н/д