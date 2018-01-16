Новинки автосалона в Детройте
Производители показывают большие и умные машины для американского рынка
В Детройте стартовал первый международный автосалон этого года, на котором автопроизводители раскрывают свои премьеры. Honda разработала третье поколение Acura RDX в США и в первую очередь ориентировала его на местный рынок, где компактный кроссовер начинают теснить молодые конкуренты – Lexus NX, Jaguar E-Pace, Alfa Romeo Stelvio
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BMW впервые показывает на публике серийную версию компактного кроссовера X2, который чуть меньше в габаритах соплатформенного X1 и отличается от него более резким дизайном. Поставки машин начнутся весной 2018 г.
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Infiniti Q Inspiration Concept – первая демонстрация нового стиля эпохи «продвинутых силовых агрегатов», как ее характеризует компания, а точнее – нового дизайнера марки Карима Хабиба, которому ее передает перешедший в Nissan Альфонсо Альбайса. Концепт-кар оснащен двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, полным приводом и автопилотом
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Ford возвращает средний пикап Ranger, который продается во многих странах, на родину, то есть на американский рынок. Платформа останется той же, но машина будет существенно модернизирована под запросы местных покупателей, например, версия будет оснащаться 2,3 л турбомотором с 10-ступенчатой автоматической КПП, а мультимедийная система получит постоянное беспроводное подключение по 4G
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Третье поклонение Kia Forte (в России продается как Cerato) прибавило в габаритах (в длину 80 мм, в высоту 12 мм) и стало оснащаться новыми системами безопасности. В Америке машина будет продаваться с модернизированным 2 л двигателем и, впервые для марки, с вариатором
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Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-Class — снаружи в тех же габаритах и армейской строгости, внутри — роскошное и технологически современное
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Концепт Lexus LF-1 Limitless предсказывает флагманский кроссовер японской премиум-марки, которого пока в модельном ряду не было. Концепция стиля LF-1 Limitless называется «расплавленная катана», в котором визуально объединены естественные формы жидкого металла и острые грани традиционного японского меча, сообщила компания. Дизайном занималась калифорнийская студия Toyota — Calty Design Research. В пятиметровый концепт кроссовера могут устанавливаться бензиновый, гибридный или электрический двигатели. О времени появления серийной версии компания пока не говорит
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Продажи пятого поколения Toyota Avalon начнутся в США весной. Флагманский седан построен на новой универсальной платформе Toyota TNGA. Он будет оснащаться бензиновыми моторами и гибридной силовой установкой с приводом на переднюю ось
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Ram 1500 – самая продаваемая модель FCA в США и третья модель рынка после пикапов Ford F-series и Chevrolet Silverado. Полноразмерный пикап вырос в габаритах, мощность моторов увеличена за счет добавления технологии мягкого гибрида (mild hybrid) с 48-вольтовой батареей. Выпуск машины начнется в этом месяце, прежняя модель будет продаваться параллельно с новой примерно в течение года. Компания инвестировала в разработки прибыльного для американского рынка сегмента пикапов за счет сокращения вложений в легковые модели, пишет Automotive News
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Новое поколение Volkswagen Jetta сделано на платформе MQB с поперечным силовым агрегатом, как Golf, Tiguan и другие модели марок, входящих в группу Volkswagen. Jetta – одна из самых массовых моделей концерна (с 1979 г. выпущено 17,5 млн автомобилей) и ключевая модель для североамериканского рынка. Продажи Jetta начнутся в Мексике весной этого года, на американском рынке – во II квартале. Позднее появится версия для Китая, которая называется там Sagitar
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Концепт Nissan Xmotion предсказывает внешность потенциального компактного кроссовера, на котором сейчас в модельном ряду марки находится X-Trail/Rogue. У концепта шестиместный салон, ажурная деревянная конструкция на месте передней панели, выгнутая мостом балка из того же материала по центральной оси салона и семь цифровых дисплеев под разный функционал
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Ford Mustang Bullitt GT — новая топ-версия популярного «пони кара», с 5-литровым V8 мощностью 475 л. с. (справа). Название версии взято у экшена 1968 г. со Стивом Маккуином, знаменитого погоней на классическом «Мустанге» по улицам Сан-Франциско
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