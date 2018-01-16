Новинки автосалона в Детройте

Tony Ding / AP

Новое поколение Volkswagen Jetta сделано на платформе MQB с поперечным силовым агрегатом, как Golf, Tiguan и другие модели марок, входящих в группу Volkswagen. Jetta – одна из самых массовых моделей концерна (с 1979 г. выпущено 17,5 млн автомобилей) и ключевая модель для североамериканского рынка. Продажи Jetta начнутся в Мексике весной этого года, на американском рынке – во II квартале. Позднее появится версия для Китая, которая называется там Sagitar

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