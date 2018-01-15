Авто
Галерея
Легковые автомобили

Mercedes-Benz представил в Детройте новое поколение G-Class

Интерьер и системы безопасности внедорожника полностью переработаны
Выбор редактора
Комментарии  ()
komandir
10:47 15.01.2018
У него главный плюс - купил и на всю жизнь понты. Если будут лет 10 также выпускать - надо брать.
00
Комментировать
Фото