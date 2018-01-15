Mercedes-Benz представил в Детройте новое поколение G-Class

Mercedes-Benz

Почти каждая видимая внешняя и внутренняя деталь нового G-Class новая, сказал на презентации автомобиля член совета директоров Daimler, отвечающий за исследования и разработки, Ола Кэллениус. «Новый «G» по-прежнему остается «G», только стал лучше», – сказал он

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