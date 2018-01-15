Mercedes-Benz представил в Детройте новое поколение G-Class
Интерьер и системы безопасности внедорожника полностью переработаны
Новинка сохранила кубический стиль, рамную конструкцию кузова и способность передвигаться по плохим дорогам, интерьер и системы безопасности полностью переработаны. На фото гендиректор компании Дитер Цетше и актер Арнольд Шварценеггер
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Почти каждая видимая внешняя и внутренняя деталь нового G-Class новая, сказал на презентации автомобиля член совета директоров Daimler, отвечающий за исследования и разработки, Ола Кэллениус. «Новый «G» по-прежнему остается «G», только стал лучше», – сказал он
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Новый G-Class выйдет на рынок в июне 2018 г., стоимость в Германии будет начинаться с 107 000 евро, то есть на уровне предыдущей версии, сообщила компания
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Новый Gelaendewagen на 53 мм длиннее и на 121 мм шире предшественника
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Внешне машина сохранила все характерные черты дизайна — накладной капот, круглые фары, усеченные призмы-поворотники на верней плоскости передних крыльев, опоясывающий защитный молдинг и внешнее крепление запасного колеса. Двери навешены на внешние петли, сохранилась форма ручек и даже характерный звук при закрывании
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Фары сохранили форму, но оснащены светодиодными излучателями. Модель оснащена современными системами помощи вождению, например полуавтоматом парковки
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Внутри салон стал просторнее для пассажиров переднего и заднего рядов. Интерьер G-класса полностью переработан в стиле текущих моделей Mercedes-Benz
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Стандартная приборная панель оснащена круглыми аналоговыми приборами. Как опция будет устанавливаться виртуальная приборная панель, как в новом E-Class и S-Class, - длинный дисплей, состоящий из двух 12,3-дюймовых панелей
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От классической машины в салоне остались опорная рукоятка на передней панели для пассажира и хромированные переключатели блокировок дифференциала
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Мультиконтурные сиденья могут оснащаться динамической боковой поддержкой, компенсирующей нагрузки на тело в поворотах
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В конструкции кузова сохранены лонжеронная рама, в трансмиссии - блокировки всех трех дифференциалов и понижающая передача. Вместо цельного переднего моста установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Задняя ось по прежнему с цельной балкой, но соединена с рамой восемью продольными рычагами и тягой Панара
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Жесткость рамы и кузова на скручивание увеличена на 55%, с 6537 до 10 162 Нм/град. Это улучшит динамику движения и управляемость, а также снизит шум и вибрации
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Новая передняя подвеска спроектирована так, чтобы не ухудшить или частично превзойти внедорожные возможности предшественника, сообщила компания
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Дорожный просвет под передней осью теперь 270 мм, в центре между осями увеличился на 6 мм, до 241 мм. Под задней осью - тоже 241 мм
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Машина оснащена пятью предустановленными режимами движения - Comfort, Sport, Eco, Individual и G-Mode для бездорожья
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G-класс стал легче примерно на 170 кг благодаря применению высокопрочных сталей и алюминия и улучшению производственных процессов на заводе
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Кузов и рама изготовлены из разных марок стали, крылья, капот и двери – из алюминия
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В версии G 500 будет устанавливаться 4,0-литровый бензиновый турбированный двигатель V8 (422 л. с., 610 Нм) с автоматической 9-ступенчатой коробкой передач (вместо 7-ступенчатого автомата у прежней модели). Рулевое управления реечное с электроусилителем
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С 1979 г. выпущено более 300 000 машин G-класса (на фото первая версии внедорожника). Автомобиль производится в австрийском Граце компанией Magna Steyr. Выпуск нового G-класса останется в Австрии
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