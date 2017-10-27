BMW выпустит молодежный кроссовер X2

BMW

Модель выйдет на рынок в двух версиях: переднеприводной sDrive 20i с 4-цилиндровым 2 л бензиновым турбомотором (192 л. с., 280 Нм) и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полноприводной xDrive 20d с 4-цилиндровым турбодизелем (190 л. с., 400 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач

18/20