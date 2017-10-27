BMW выпустит молодежный кроссовер X2
Продажи новинки начнутся в марте 2018 года
BMW представила серийную версию компактного кроссовера X2. Публичная премьера ожидается в начале 2018 г. на автосалоне в Детройте. Продажи начнутся в марте 2018 г. сказала компания
1/20
Городской кроссовер должен понравиться молодой активной аудитории, которая присматривается к покупке стильного и функционального автомобиля, считает компания
2/20
BMW X2, несмотря на «старший» индекс, на 79 мм короче обновленного два года назад BMW X1, на 72 мм его ниже, почти равен по ширине, и имеет такую же колесную базу 2670 мм
3/20
Кроссоверы X1 и X2 построены на общей переднеприводной платформе ULK/ULK2 для компактных моделей BMW и Mini, использованной в минивэнах Active Tourer и Gran Tourer 2 series. Соответственно, они будут использовать сходные силовые агрегаты и технологии
4/20
Концепт X2 был представлен в сентябре 2016 г. на автосалоне в Париже
5/20
Конкурентом X2 на европейском рынке будет в первую очередь Audi Q2
6/20
Новинка выйдет на рынок в трех версиях — базовой, M Sport и M Sport X, которые будут отличаться некоторыми пластиковыми внешними элементами кузова, размерностью колесных дисков, отделкой и комплектациями
7/20
Стандартный цвет для X2 — черный, для M Sport и M Sport Х — белый. Дополнительно для X2 предлагается еще 9 цветов кузова, в том числе новый для марки Galvanic Gold (на фото)
8/20
Фирменная решетка радиатора у X2 как бы перевернута - «ноздри» расширяются к низу
9/20
В зависимости от версии и комплектации могут устанавливаться колесные диски размерности от 17 до 20 дюймов
10/20
Светодиодные фары для BMW X2 опция
11/20
Фирменное завершение оконной линии - «изгиб Хофмайстера» - на BMW X2 заканчивается на задних стойках. На задних стойках крыши появятся круглые шильдики марки, которые должны вызвать ассоциации с классическими моделями BMW 2000 CS и 3.0 CSL
12/20
В задних фонарях световоды вычерчивают узнаваемых по другим моделям марки узор
13/20
Декоративный задний диффузор - атрибут версий M Sport и M Sport X
14/20
Объем багажника у X2 также меньше, чем X1 - 470 л (505 л)
15/20
Несмотря на заниженную по сравнению с X1 линию крыши в новом кроссовере сохранена высокая посадка на передних сидениях, которая удобна для обзора и для легкости посадки в машину
16/20
По центру приборной панели BMW X2 в базе устанавливается дисплей 6,5 дюймов, при установке улучшенной навигационной системы - сенсорный с диагональю 8,8 дюймов. Проекционный дисплей, выдвигающийся из передней панели - опция
17/20
Модель выйдет на рынок в двух версиях: переднеприводной sDrive 20i с 4-цилиндровым 2 л бензиновым турбомотором (192 л. с., 280 Нм) и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полноприводной xDrive 20d с 4-цилиндровым турбодизелем (190 л. с., 400 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач
18/20
Для европейского рынка также будет еще версия xDrive25d с турбодизелем 231 л. с., 450 Нм
19/20
Позднее в 2018 г. появятся sDrive 18i с 3-цилиндровым мотором 140 л. с., xDrive 20i и xDrive 18d с 4-цилиндровыми двигателями 192 л. с. и 150 л. с
20/20
Самые популярные галереи