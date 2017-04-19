Audi показала прототип будущего электромобиля в Китае

Audi

Страна лидирует как по продажам машин с электроприводами и финансовой поддержке продаж, так и по инфраструктуре. В Китае уже сейчас около 150 000 зарядных станций, еще 100 000 будут введены в эксплуатацию к концу 2017 г., сказал Фоггенрайтер

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