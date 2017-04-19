Автомобильная промышленность

Audi показала прототип будущего электромобиля в Китае

У компании большие надежды на развитие местного рынка транспортных средств с нулевыми выбросами
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Концепт электромобиля с кузовом в стиле четырехдверного купе Audi e-tron Sportback компания называет дизайн-исследованием и одновременно демонстрацией технологий
Audi
Концепт электромобиля с кузовом в стиле четырехдверного купе Audi e-tron Sportback компания называет дизайн-исследованием и одновременно демонстрацией технологий
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Серийная версия концепта станет вторым электомобилем марки (после кроссовера, прототипом которого был концепт e-tron quattro 2015 г.) - оба с запасом хода 500 км (в цикле NEDC)
Audi
Серийная версия концепта станет вторым электомобилем марки (после кроссовера, прототипом которого был концепт e-tron quattro 2015 г.) - оба с запасом хода 500 км (в цикле NEDC)
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Электрокроссовер Audi e-tron появится в 2018 г., серийная версия Audi e-tron Sportback - в 2019 г, сказал председатель правления Audi Руперт Штадлер
Audi
Электрокроссовер Audi e-tron появится в 2018 г., серийная версия Audi e-tron Sportback - в 2019 г, сказал председатель правления Audi Руперт Штадлер
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Премьера e-tron Sportback проходит на автосалоне в Шанхае, так как именно Китай – лидер в сфере автомобилей с электрическим приводом, объяснил член правления Audi, ответственный за маркетинг и продажи, Дитмар Фоггенрайтер
Audi
Премьера e-tron Sportback проходит на автосалоне в Шанхае, так как именно Китай – лидер в сфере автомобилей с электрическим приводом, объяснил член правления Audi, ответственный за маркетинг и продажи, Дитмар Фоггенрайтер
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Страна лидирует как по продажам машин с электроприводами и финансовой поддержке продаж, так и по инфраструктуре. В Китае уже сейчас около 150 000 зарядных станций, еще 100 000 будут введены в эксплуатацию к концу 2017 г., сказал Фоггенрайтер
Audi
Страна лидирует как по продажам машин с электроприводами и финансовой поддержке продаж, так и по инфраструктуре. В Китае уже сейчас около 150 000 зарядных станций, еще 100 000 будут введены в эксплуатацию к концу 2017 г., сказал Фоггенрайтер
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Audi ожидает быстрого роста рынка электротранспорта и в ближайшие пять лет выведет на него пять моделей e-tron
Audi
Audi ожидает быстрого роста рынка электротранспорта и в ближайшие пять лет выведет на него пять моделей e-tron
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В силовом приводе e-tron Sportback, конфигурацию которого впоследствии планируется использовать в будущих полностью электрических моделях Audi, используются один электродвигатель на передней оси и два на задней. Они приводят в движение все четыре колеса, превращая купе в полноприводный автомобиль quattro
Audi
В силовом приводе e-tron Sportback, конфигурацию которого впоследствии планируется использовать в будущих полностью электрических моделях Audi, используются один электродвигатель на передней оси и два на задней. Они приводят в движение все четыре колеса, превращая купе в полноприводный автомобиль quattro
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Мощность привода 320 кВт (в режиме кратковременного увеличения отдачи - до 370 кВт). Разгон до 100 км/ч за 4,5 с
Audi
Мощность привода 320 кВт (в режиме кратковременного увеличения отдачи - до 370 кВт). Разгон до 100 км/ч за 4,5 с
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Литий-ионная аккумуляторная батарея 95 кВт·ч с жидкостным охлаждением расположена между осями под пассажирским салоном. Такая компоновка обеспечивает низкий центр тяжести и сбалансированную развесовку по осям - 52:48
Audi
Литий-ионная аккумуляторная батарея 95 кВт·ч с жидкостным охлаждением расположена между осями под пассажирским салоном. Такая компоновка обеспечивает низкий центр тяжести и сбалансированную развесовку по осям - 52:48
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Габариты концепта: длина - 4900 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1530 мь, колесная база - 2930 мм; сопоставимы с Audi A7 (сегмент С)
Audi
Габариты концепта: длина - 4900 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1530 мь, колесная база - 2930 мм; сопоставимы с Audi A7 (сегмент С)
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Наружние зеркала заднего вида заменены на видеокамеры. Это улучшает аэродинамику и устраняет слепые зоны обзора
Audi
Наружние зеркала заднего вида заменены на видеокамеры. Это улучшает аэродинамику и устраняет слепые зоны обзора
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Изображения с камер передаются на отдельные дисплеи в дверях. Audi демонстрирует эту технологию как предвестника серийной версии
Audi
Изображения с камер передаются на отдельные дисплеи в дверях. Audi демонстрирует эту технологию как предвестника серийной версии
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Все управление регулировками машины сведено на сенсорную панель-планшет
Audi
Все управление регулировками машины сведено на сенсорную панель-планшет
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На концепте демонстрируются адаптивные светодиодные фары, световой пучок которых регулируется панелью, покрытой матрицей из 1,3 млн микрозеркал
Audi
На концепте демонстрируются адаптивные светодиодные фары, световой пучок которых регулируется панелью, покрытой матрицей из 1,3 млн микрозеркал
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Задние фонари концепта также со светодиодными излучателями
Audi
Задние фонари концепта также со светодиодными излучателями
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  • Концепт электромобиля с кузовом в стиле четырехдверного купе Audi e-tron Sportback компания называет дизайн-исследованием и одновременно демонстрацией технологий
  • Серийная версия концепта станет вторым электомобилем марки (после кроссовера, прототипом которого был концепт e-tron quattro 2015 г.) - оба с запасом хода 500 км (в цикле NEDC)
  • Электрокроссовер Audi e-tron появится в 2018 г., серийная версия Audi e-tron Sportback - в 2019 г, сказал председатель правления Audi Руперт Штадлер
  • Премьера e-tron Sportback проходит на автосалоне в Шанхае, так как именно Китай – лидер в сфере автомобилей с электрическим приводом, объяснил член правления Audi, ответственный за маркетинг и продажи, Дитмар Фоггенрайтер
  • Страна лидирует как по продажам машин с электроприводами и финансовой поддержке продаж, так и по инфраструктуре. В Китае уже сейчас около 150 000 зарядных станций, еще 100 000 будут введены в эксплуатацию к концу 2017 г., сказал Фоггенрайтер
  • Audi ожидает быстрого роста рынка электротранспорта и в ближайшие пять лет выведет на него пять моделей e-tron
  • В силовом приводе e-tron Sportback, конфигурацию которого впоследствии планируется использовать в будущих полностью электрических моделях Audi, используются один электродвигатель на передней оси и два на задней. Они приводят в движение все четыре колеса, превращая купе в полноприводный автомобиль quattro
  • Мощность привода 320 кВт (в режиме кратковременного увеличения отдачи - до 370 кВт). Разгон до 100 км/ч за 4,5 с
  • Литий-ионная аккумуляторная батарея 95 кВт·ч с жидкостным охлаждением расположена между осями под пассажирским салоном. Такая компоновка обеспечивает низкий центр тяжести и сбалансированную развесовку по осям - 52:48
  • Габариты концепта: длина - 4900 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1530 мь, колесная база - 2930 мм; сопоставимы с Audi A7 (сегмент С)
  • Наружние зеркала заднего вида заменены на видеокамеры. Это улучшает аэродинамику и устраняет слепые зоны обзора
  • Изображения с камер передаются на отдельные дисплеи в дверях. Audi демонстрирует эту технологию как предвестника серийной версии
  • Все управление регулировками машины сведено на сенсорную панель-планшет
  • На концепте демонстрируются адаптивные светодиодные фары, световой пучок которых регулируется панелью, покрытой матрицей из 1,3 млн микрозеркал
  • Задние фонари концепта также со светодиодными излучателями
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