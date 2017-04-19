Audi показала прототип будущего электромобиля в Китае
У компании большие надежды на развитие местного рынка транспортных средств с нулевыми выбросами
Концепт электромобиля с кузовом в стиле четырехдверного купе Audi e-tron Sportback компания называет дизайн-исследованием и одновременно демонстрацией технологий
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Серийная версия концепта станет вторым электомобилем марки (после кроссовера, прототипом которого был концепт e-tron quattro 2015 г.) - оба с запасом хода 500 км (в цикле NEDC)
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Электрокроссовер Audi e-tron появится в 2018 г., серийная версия Audi e-tron Sportback - в 2019 г, сказал председатель правления Audi Руперт Штадлер
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Премьера e-tron Sportback проходит на автосалоне в Шанхае, так как именно Китай – лидер в сфере автомобилей с электрическим приводом, объяснил член правления Audi, ответственный за маркетинг и продажи, Дитмар Фоггенрайтер
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Страна лидирует как по продажам машин с электроприводами и финансовой поддержке продаж, так и по инфраструктуре. В Китае уже сейчас около 150 000 зарядных станций, еще 100 000 будут введены в эксплуатацию к концу 2017 г., сказал Фоггенрайтер
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Audi ожидает быстрого роста рынка электротранспорта и в ближайшие пять лет выведет на него пять моделей e-tron
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В силовом приводе e-tron Sportback, конфигурацию которого впоследствии планируется использовать в будущих полностью электрических моделях Audi, используются один электродвигатель на передней оси и два на задней. Они приводят в движение все четыре колеса, превращая купе в полноприводный автомобиль quattro
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Мощность привода 320 кВт (в режиме кратковременного увеличения отдачи - до 370 кВт). Разгон до 100 км/ч за 4,5 с
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Литий-ионная аккумуляторная батарея 95 кВт·ч с жидкостным охлаждением расположена между осями под пассажирским салоном. Такая компоновка обеспечивает низкий центр тяжести и сбалансированную развесовку по осям - 52:48
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Габариты концепта: длина - 4900 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1530 мь, колесная база - 2930 мм; сопоставимы с Audi A7 (сегмент С)
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Наружние зеркала заднего вида заменены на видеокамеры. Это улучшает аэродинамику и устраняет слепые зоны обзора
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Изображения с камер передаются на отдельные дисплеи в дверях. Audi демонстрирует эту технологию как предвестника серийной версии
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Все управление регулировками машины сведено на сенсорную панель-планшет
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На концепте демонстрируются адаптивные светодиодные фары, световой пучок которых регулируется панелью, покрытой матрицей из 1,3 млн микрозеркал
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Задние фонари концепта также со светодиодными излучателями
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