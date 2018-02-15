BMW представила второе поколение кроссовера X4

BMW

Модель может оснащаться тремя бензиновыми и четырьмя дизельными двигателями, самый мощный из которых - 6-цилиндровый рядный бензиновый 360 л. с. 500 Нм, с которым BMW X4 M40i разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с

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