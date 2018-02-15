Авто / Дизайн и технологии

BMW представила второе поколение кроссовера X4

Модель подросла в размерах и набрала опций от старших моделей
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Комментарии  ()
Fester
14:04 15.02.2018
И те, и другие вторичны. Первыми были японцы с Инфинити FX. Только потом они этот гениальнейший кузов забросили и начали делать черти что.
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