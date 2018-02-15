BMW представила второе поколение кроссовера X4
Модель подросла в размерах и набрала опций от старших моделей
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение кроссовера X4. Публичная премьера пройдет в марте на автосалоне в Женеве
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Пятиместный X4 построен на основе кроссовера X3, разделяет с ним платформу, имеет общие агрегаты и электронные системы
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Второе поколение на 81 мм длиннее предшественника (теперь длина 4752 мм), на 37 мм шире (1918 мм) и на 3 мм ниже (1621 мм), колесная база выросла на 54 мм (2864 мм)
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BMW не изменяет концепции дизайна машин с четкой плечевой линией. Аэродинамика купеобразного кузова кроссовера существенно улучшена, коэффициент сопротивления (Cd) 0,30
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Модель может оснащаться тремя бензиновыми и четырьмя дизельными двигателями, самый мощный из которых - 6-цилиндровый рядный бензиновый 360 л. с. 500 Нм, с которым BMW X4 M40i разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с
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Все моторы комплектуются 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic с переключателями на рулевом колесе и полным приводом xDrive в стандартной комплектации
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Новая модель в среднем примерно на 50 кг легче предшественника
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Спинка заднего сиденья, как и раньше, складывается в пропорции 40:20:40, багажник выиграл от увеличения кузова на 25 л, теперь 525 л
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Компоновка салона кроссовера ориентирована на водителя. Передняя панель низкая, доминанта - дисплей мультимедийной системы iDrive, который в дорогих комплектациях может быть сенсорным с диагональю 10 дюймов
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Комбинация приборов «нарисована» на LCD-дисплее
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Мультимедийная система может управляться голосовыми командами или жестами
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Модель может оснащаться адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go, удержанием машины в полосе движения и автоматом предотвращения боковых столкновений
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В опциях есть трехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, фоновая подсветка салона, прозрачная крыша и проекционный дисплей для водителя
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Пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 27 мм
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После запуска в 2014 г. компания продала во всем мире около 200 000 машин модели X4
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