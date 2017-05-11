BMW возобновит выпуск большого спортивного купе

BMW

BMW Group выпустит купе 8-й серии в 2018 г., сообщила компания. Концепт купе, тизер которого показала сегодня компания, будет показан в конце мая на конкурсе классических автомобилей Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Компания возродит выпуск престижного купе в рамках новой стратегии, по которой сосредоточится на выпуске дорогих спортивных автомобилей, а не на компактных транспортных средствах, пишет Automotive News

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