BMW возобновит выпуск большого спортивного купе
Компания возродит 8 series в 2018 году
BMW Group выпустит купе 8-й серии в 2018 г., сообщила компания. Концепт купе, тизер которого показала сегодня компания, будет показан в конце мая на конкурсе классических автомобилей Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Компания возродит выпуск престижного купе в рамках новой стратегии, по которой сосредоточится на выпуске дорогих спортивных автомобилей, а не на компактных транспортных средствах, пишет Automotive News
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«Наша стратегия будет сосредоточена на люксовом сегменте, где можно получить высокую добавленную стоимость», - сказал гендиректор Харальд Крюгер. По словам Крюгера, BMW собирается к 2020 г. «значительно увеличить» доходы в сегменте (на фото: испытания закамуфлированного прототипа купе новой 8-й серии)
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8-я серия создана на базе седана 7-й серии и нацелена в рыночную нишу между BMW 7-серии и купе Rolls-Royce Wraith (британский люксовый автопроизводитель также входит в BMW Group), т. е. в диапазон «150 000 евро плюс» (около $165 000), говорят источники Automotive News Europe в компании (на фото: испытания закамуфлированного прототипа купе новой 8-й серии)
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Выход на рынок двухдверного купе ожидается в конце 2018 г. (на фото: испытания закамуфлированного прототипа купе новой 8-й серии)
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Через год появится кабриолет (на фото: испытания закамуфлированного прототипа кабриолета новой 8-й серии)
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Обсуждается возможность выпуска спортивной версии M8 (на фото: испытания закамуфлированного прототипа кабриолета новой 8-й серии)
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У 8-й серии будет вариант с 12-цилиндровым мотором, говорили источники Automobilwoche (на фото: испытания закамуфлированного прототипа кабриолета новой 8-й серии)
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BMW выпускала купе 8-й серии (тип кузова E31) с 1989 по 1999 г. (на фото: BMW 840Ci Sport)
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Серийная модель была представлена осенью 1989 г. на автосалоне во Франкфурте (на фото: BMW 840Ci Sport)
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В спорткупе использовались самые передовые технологии своего времени - мультиплексная проводка, электронный привод акселератора, многорычажная задняя подвеска. Модель оснащалась несколькими вариантами моторов V8 и V12 (на фото: BMW 840Ci)
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Стоимость купе в США 90-х гг. начиналась с $70 000, что эквивалентно $128 321 в ценах 2016 г. с учетом инфляции (на фото: BMW 850 с 12-цилиндровым мотором)
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Компания планировала выпустить кабриолет 8-й серии, но он так и остался в предсерийных версиях (на фото: прототип 850i Cabrio в музее BMW). На продажах и перспективах самого дорогого автомобиля марки сказался мировой кризис и война в Персидском заливе. В общей сложности было построено и продано около 31 000 купе, из них в России официально - 5 штук (по данным ресурса e31.net)
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