Volvo представила новое поколение универсала V60
Модель нацелена на рынок Швеции и Западной Европы и не будет продаваться в России
Volvo Cars запускает новую модель - среднеразмерный универсал V60. Публичная премьера пройдет в марте на автосалоне в Женеве
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Универсал стал на 126 мм длиннее (4761 мм) модели предыдущего поколения, колесная база выросла до 2872 мм (на 96 мм). Ширина и высота снизились на 15 мм (1850 мм) и 56 мм (1427 мм). Клиренс уменьшился незначительно со 130 до 128 мм
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Новый V60 построен на платформе SPA, на которой сделаны второе поколение кроссовера XC60 и вся 90-я серия. Вскоре после универсала в 60-й серии должен появиться седан
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V60 будет оснащаться двумя гибридными силовыми установками суммарной мощностью 340 или 390 л. с. (обе с полным приводом). Кроме этого будут два бензиновых и два дизельных двигателя
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Volvo предлагает гибридные силовые установки с подзарядкой от сети (plug-in hybrid) для всех моделей, построенных на платформе SPA. Доля продаж гибридов среди этих моделей сейчас 15%. Для V60 компания планирует, что четверть продаж придется на гибриды
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Универсал будет производиться в Швеции. Поставки начнутся весной, цена в Германии будет начинаться от 40 100 евро. В Россию, Белоруссию и Казахстан V60 поставляться не будет «в связи с низким потребительским интересом к универсалам на этих рынках», сообщила компания
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V60, как компактный кроссовер XC40, войдет в программу Care by Volvo, при которой можно пользоваться автомобилем за ежемесячную абонентскую плату, не получая в собственность (сейчас сервис есть в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше, США и Швеции). В Германии ежемесячная плата будет 849 евро
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Установленные на универсал электронные системы активной безопасности включают технологию автоматического торможения, распознающую не только машины, но и пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге. Также система может тормозить для избежания лобовых столкновений
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Система полуавтономного управления Pilot Assist, удерживающая машину в полосе движения на шоссе с хорошей разметкой на скорости до 130 км/ч, была модернизирована
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В обустройстве интерьера универсал в основном совпадает с кроссовером Volvo XC60
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Мультимедийная система Sensus совместима с Apple CarPlay, Android Auto и поддерживает 4G
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Руль и приборы также не отличаются от запущенной в середине 2017 г. модели
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Практичные универсалы очень популярны в Швеции, где считаются самым лучшим семейным автомобилем. Популярны универсалы и в других странах Западной Европы, например в Германии и Австрии
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Сегмент премиальных среднеразмерных универсалов, с которыми предстоит конкурировать новому Volvo V60, - Audi A4 Avant, Mercedes-Benz C-class Wagon и BMW 3-series Touring, - сейчас сокращается. IHS Markit прогнозирует в 2020 г. продажи 570 000 среднеразмерных универсалов вместо 634 500 в 2017 г,, пишет Automotive News Europe. Обновив модель, Volvo сможет продать в Европе 42 700 универсалов V60 в 2019 г. (рост 43%), но так и не догонит немецких конкурентов, считает IHS. Лидер сегмента сейчас A4 Avant, прогноз продаж - 83 670 машин в следующем году
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