Volvo представила новое поколение универсала V60

Модель нацелена на рынок Швеции и Западной Европы и не будет продаваться в России
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