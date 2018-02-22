Volvo представила новое поколение универсала V60

Volvo Cars

Универсал будет производиться в Швеции. Поставки начнутся весной, цена в Германии будет начинаться от 40 100 евро. В Россию, Белоруссию и Казахстан V60 поставляться не будет «в связи с низким потребительским интересом к универсалам на этих рынках», сообщила компания

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