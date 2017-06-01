Volvo XC60: В крепких объятиях

Предшественник Volvo XC60 разошелся по миру милионным тиражом, и сейчас кроссовер дает компании примерно треть общего объема продаж на глобальном рынке. Основа конструкции XC60 - та же платформа SPA, что у старшей 90-й серии, включая большой кроссовер XC90. На первый взгляд, новый ХС60 – уменьшенная копия ХС90: те же гармоничные пропорции, тот же стиль. Разница в деталях: чуть по-другому выгнуты ребра решетки радиатора, на которую «наползли» фары с «молотами» ходовых огней, задние фонари похожи на оптику универсала V90. Но когда ХС90 и XC60 стоят рядом, старший кроссовер выглядит по размеру танком, хоть ХС60 стал на 44 мм длиннее и на 11 мм шире предшественника (хотя и на 55 мм ниже). Удлинение колесной базы на 90 мм, по словам шеф-дизайнера Volvo Cars Томаса Ингенлата, в основном пошло в пользу создания красивых пропорций кузова. Ради них же переднюю ось сдвинули вперед, заодно сделав короче передний свес.

Скандинавский дизайн уже не кажется таким холодным, когда попадаешь внутрь машины, простоявшей пару часов под жгучим испанским солнцем. По сравнению с ХС90 у XC60 низкая и более плотная посадка за рулем. Но стиль и отделка также ласкают взгляд: качественная кожа, дерево, вставки «под металл», светлые тона и огромный 9-дюймовый сенсорный дисплей в центре передней панели, в обрамлении шпона и алюминия. «Мы долго боролись с инженерами, - говорит Ингенлат, – чтобы сделать изгибы панели именно такими. И победили».

Но инженеры, похоже, выторговали у дизайнеров взамен хорошую долю от прибавки колесной базы – пересев «за собой» на заднее сиденье, у меня осталось сантиметров шесть запаса пространства для коленей и еще больше - над головой. Жертвой просторного салона можно считать багажник – его объем 505 л, что на 10 л больше, чем у предшественника, но на 45 л меньше, чем у основных конкурентов - Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Тем не менее Volvo образцово заботится об удобстве погрузки: спинки задних сидений легко откидываются нажатием кнопки из багажника, из-под коврика багажника можно выпустить мягкую ткань, которой укрывается грязный бампер при погрузке.

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Колесная база XC60 короче чем, у XC90. Подвеска колес тоже независимая - спереди двухрычажная, сзади – многорычажная с изюминкой в виде поперечной рессоры из углепластика (если не установлена пневмоподвеска). В машину устанавливаются те же 2-литровые моторы линейки Drive-E: дизели D4 (190 л. с.) и D5 (235 л. с.) и бензиновые Т5 (254 л. с.) и Т6 (320 л. с.), 8-скоростная коробка Geatronic и полный привод. Есть и гибридная версия силовой установки T8, а на очереди D3 (150л. с.) и T4 (200 л. с.). Мы испытывали две модификации – самую мощную дизельную D5 с полным приводом (AWD) и бензиновую T6 AWD, обе были оснащены опционной пневмоподвеской.

Дизель впечатляет не только крутящим моментом 480 Нм, но и своей бесшумностью – на автостраде при 120-130 км/ч слышен лишь шум ветра. На восьмой передаче в ручном режиме переключения передач, но в спокойном плавном ритме движения средний расход топлива падает ниже 7 л на 100 км. Каждый из пяти режимов настроек машины - Есо, Comfort, Dynamic, Off-road и Individual - ощутимо меняет реакции на газ, настройки подвесок, клиренс, чувствительность руля и педали тормоза. Например, в Off-road дорожный просвет (216 мм) увеличивается еще на 40 мм, что оказалось кстати, когда мы решили поэкспериментировать с бездорожьем. Грунтовка оказалась настолько бугристой, что, не будь этих «лишних» четырех сантиметров, брюху машины было бы несдобровать. С помощью полного привода (в обычных условиях XC60 переднеприводный, но электроника может перебросить на заднюю ось до 50% тяги через многодисковое сцепление) мы легко преодолели все участки, в том числе с вывешиванием одного колеса.

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В Dynamic клиренс, наоборот, уменьшается при наборе скорости на 10 мм, понижая центр тяжести. Пневмоподвеска становится плотнее, реакция на газ резче. При этом руль не становится грубым – он остается легким и точным, им, как и педалью тормоза, приятно работать. К месту становится и плотная посадка - не чувствуешь себя за штурвалом яхты, как в ХС90. ХС60 полностью подчинен водителю, более спортивен и верток на дороге. Ускоряется двухтонный XC60 линейно, без резких провалов и подхватов, за что спасибо системе двухступенчатого турбонаддува. При этом средний расход топлива в конце теста был 9,5 л на 100 км.

Бензиновый 320–сильный T6 AWD уже не так радовал экономией, сколько динамикой. Первую «сотню» Т6 набирает меньше чем за 6 с, но наслаждаться этим автомобилем лучше всего на серпантинах. К этому приспособлены и мотор, и трансмиссия, и шасси на 20-дюймовых колесах. Двигатель Т6 оснащен турбиной и нагнетателем с приводом от коленвала. Компрессор при ускорении готов помочь мотору с самых низов, пока не успевает набрать обороты турбина, поэтому максимальный момент 400 Нм достигается уже на отметке 2000 об./мин. - почти как у турбодизеля D5. Но в бензиновом Т6 предельная тяга мотора продолжается до 5400 об./мин., что дает машине хорошую динамику. Казалось бы скромный 4-цилиндровый мотор создает довольно приятный звуковой аккомпанемент для быстрой езды. Связка медленных и скоростных поворотов за рулем кроссовера пролетается на одном дыхании, и только одного акцента не хватает для полной гармонии – подрулевых лепестков: в ручном режиме переключения отвлекать руку от руля на рычаг коробки передач совсем не хочется.

Возвращаясь в Барселону, уже слегка вымотанный темпом теста, я активировал систему помощи Pilot Assist, которая была модернизирована для XC60. Именно в «пилоте» просматривается основа будущего автономного автомобиля, который Volvo обещает выпустить на рынок в 2021 г. И я был приятно удивлен – система удержания полосы в сотрудничестве с адаптивным круиз-контролем оказалась готова освободить меня от какого-либо участия в управлении автомобилем по шоссе. В инструкции говорилось, что руки нужно держать на руле. Но я его отпустил (интересно же!), убрал ноги от педалей газа и тормоза. На спидометре 120 км/ч, проехали тоннель, левый поворот, правый поворот... С непривычки было страшно, особенно когда на въезде в Барселону замаячила пробка. Но я, пересиливая себя, все же не прикасался к педали тормоза. Душа моя едва не ушла в пятки, но XC60 сам сбросил темп и аккуратно замедлился в плоть до полной остановки в полутора метрах от впереди стоящей машины. Вот он – автономный автомобиль! И его прелесть в том, что он везет тебя, когда уже больше не хочется управлять машиной.

Всегда считавшаяся эталоном безопасности Volvo задает новую планку вторым поколением ХС60. В его стандартное оснащение входит система City safety — сначала «пробуждающая» водителя звуковым сигналом о возможном столкновении, а затем притормаживающая и уводящая (от 50 до 100 км/ч) автомобиль от удара в случае внезапно появившегося на пути препятствия. Другая система - Oncoming lane Mitigation, уже опционная, как и Pilot Assist, возвращает машину в полосу движения при выезде на встречную. Начинаешь верить, что через пару лет Volvo ХС60 - чемпион по количеству разного рода электронных помощников и один из самых безопасных автомобилей в мире - научится ездить сам.

Новый ХС60 уже продается в Германии от 48 050 евро за 190-сильную версию D4 AWD с автоматом. В России заказы начнут принимать в ближайшие месяц-два, обещают в компании.