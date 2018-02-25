Hyundai представила новый кроссовер Santa Fe
Модели постарались сделать модную внешность и придать салону премиальный вид и оснащение
Hyundai Motor представила четвертое поколение флагманского кроссовера Santa Fe. Автомобиль показан на специальном мероприятии в Южной Корее
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Выпуск нового Santa Fe начнется во II квартале 2018 г., продажи - до конца года
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Длина кроссовера увеличилась на 70 мм (4770 мм для пятиместной версии), ширина - на 10 мм (1890 мм), высота - на 17 мм (1704 мм), колесная база - на 65 мм (2765 мм)
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Стиль кроссовера приведен в соответствие с новыми моделями Hyundai
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Оформление передка напоминает компактный кроссовер Kona, выпущенный в 2017 г. на европейский рынок
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Передние ходовые огни, имитирующие узкие фары, расположены под срезом капота, настоящие фары расположены ниже и широко расставлены по краям бампера. Двухуровневая оптика - модный тренд, примененный дизайнерами Citroen и Jeep
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Задние фонари также сделаны в модном «дутом» стиле, будто наложенные сверху на кузов
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Передняя панель условно разделена на три яруса, дополнительный объем поверхностям придает двухцветная отделка интерьера
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Над салоном поработали специалисты по эргономике, пересмотревшие огрехи предыдущей модели: центральный подлокотник удлинен, управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей смещено вперед, дверные карманы уменьшены ради пространства для ног
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Прибавка в размерах кузова в новом Santa Fe в первую очередь пошла на улучшение комфорта пассажиров второго и третьего рядов. Для третьего ряда пространство для ног увеличилось на 38 мм
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Задние сидения семиместной версии складываются одним движением, облегчая проход на задний ряд
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Багажник кроссовера вырос, сообщила компания, не приводя количественных показателей
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В базовой версии устанавливается аналоговая приборная панель с цифровым центральным дисплеем
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Есть вариант с виртуальной панелью на 7-дюймовом цветном ЖК-экране
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Может устанавливаться проекционный дисплей, дублирующий основные данные приборной панели
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Стандартная аудиосистема оснащена 5-дюймовым монохромным ЖК-экраном, в ней есть радио, Bluetooth, разъемы AUX и USB. За доплату устанавливается системы с 7- и 8-дюймовыми экранами (на фото) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На такие дисплеи может транслироваться изображение с камеры заднего вида
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Автомобиль будет оснащаться четырьмя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. У самого мощного бензинового MPI увеличен рабочий объем до 3,5 л (с 3,3 л)
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Все варианты моторов оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач
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Как опция может устанавливаться система автоматической регулировки задней части кузова
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Может устанавливаться панель бесконтактной (индуктивной) зарядки смартфонов (на фото: индикатор терминала стандарта Qi)
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В списке обязательных и дополнительных систем электронной безопасности: мониторинг слепых зон, предупреждение фронтальных столкновений, предупреждение столкновений при движении назад, отслеживание разметки, сигнализация о пассажирах на задних сиденьях при закрывании машины, система безопасного выхода через задние двери
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В новый Santa Fe могут устанавливаться высококачественные аудиосистемы, например 630-ваттная Infinity с 12 динамиками или редкий в автоинсталляциях Krell
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