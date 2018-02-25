Hyundai представила новый кроссовер Santa Fe

Модели постарались сделать модную внешность и придать салону премиальный вид и оснащение
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