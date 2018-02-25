Hyundai представила новый кроссовер Santa Fe

Стандартная аудиосистема оснащена 5-дюймовым монохромным ЖК-экраном, в ней есть радио, Bluetooth, разъемы AUX и USB. За доплату устанавливается системы с 7- и 8-дюймовыми экранами (на фото) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На такие дисплеи может транслироваться изображение с камеры заднего вида

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