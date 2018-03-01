Audi представила новый седан A6

Audi

Длина машины 4939 мм (на 7 мм больше, чем у его предшественницы Typ 4G, которая выпускалась с 2011 г.). Ширина новой A6 - 1886 мм (больше на 12 мм), высота - 1457 мм (больше на 2 мм), колесная база — 2924 мм (больше на 12 мм)

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