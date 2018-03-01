Audi представила новый седан A6
Продажи восьмого поколения бизнес-седана начнутся летом
Audi представила восьмое поколение бизнес-седана A6. Публичная премьера пройдет в начале марта на автосалоне в Женеве
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Для европейского рынка новый Audi A6 будет выпускаться в немецком Неккарзульме. Продажи в Германии начнутся в июне 2018 г. Цена седана Audi A6 (версия 50 TDI quattro, 286 л. с.) будет начинаться с 58 050 евро, на 2500 евро больше сопоставимой по мощности версии текущей A6
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Дизайн A6 продолжает стиль, созданный директором по дизайну марки Марком Лихте, в котором выпущены старшие модели Audi - A8 и A7 Sportback. По техническому оснащению и электронной начинке седан очень близок к A7 Sportback
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Длина машины 4939 мм (на 7 мм больше, чем у его предшественницы Typ 4G, которая выпускалась с 2011 г.). Ширина новой A6 - 1886 мм (больше на 12 мм), высота - 1457 мм (больше на 2 мм), колесная база — 2924 мм (больше на 12 мм)
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Кузов новой A6 сделан из стали и алюминия. Из легкого металла у седана - двери, капот, крышка багажника, крылья и передняя подвеска
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Центральная консоль седана развернута к водителю вместе с верхним сенсорным дисплеем с диагональю 10 дюймов. Он предназначен для навигации и мультимедийных функций и настраивается, как планшет, перетаскиванием иконок. Нижний 8,6-дюймовый дисплей используется для настройки климат-контроля и ввода текста, при этом запястье водителя может опираться на рычаг селектора автоматической коробки передач
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На рынок новый A6 выйдет с двумя силовыми агрегатами: бензиновым 3,0 TFSI (V6 с турбонаддувом, 340 л. с., 500 Нм) в паре с 7-скоростной коробкой передач S tronic с двойным сцеплением и дизелем 3,0 TDI (286 л. с., 620 Нм), сочетается с 8-ступенчатым автоматом Tiptronic. Модель в стандарте оснащена полным приводом quattro
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Салон стал больше, увеличилось пространство для ног пассажиров заднего ряда. Объем багажника остался таким же - 530 л
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В дорогих версиях устанавливается цифровая комбинация приборов с 12-дюймовым дисплеем. A6 будут оснащать помощником автоматического заезда на парковочное место или в гараж, который водитель должен активировать со смартфона, находясь снаружи автомобиля
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