Audi показала вторую модель обновленной линейки
Хетчбэк A7 Sportback вышел вслед за седаном A8
Audi представила хетчбэк A7 Sportback, который обновляет верхние позиции модельной линейки немецкой марки вслед за представленным в июле флагманским седаном A8
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Как и седан, A7 Sportback представляет новый стиль Audi, созданный директором по дизайну марки Марком Лихте, впервые показанному на концепте Audi prologue (представлен в 2014 г.)
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Хетчбэк будет производиться вместе с A8 на немецком заводе марки в городе Неккарзульм и появится на домашнем рынке в конце февраля 2018 г. Цена в Германии на версию 55 TFSI quattro (340 л. с.) будет начинаться с 67 800 евро
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Хетчбэк по всем габаритам меньше седана: длина Audi A7 Sportback – 4969 мм (у стандартной версии А8 – 5172 мм), колесная база также меньше – 2926 мм (2998 мм), ширина – 1908 мм (1945 мм), а высота при этом составляет 1422 мм (1473 мм). Новинка практически идентична первому поколению модели, габариты которой - 4974 мм / 2914 мм / 1910 мм / 1420 мм
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У дверей сохранена конструкция без рамок для стекол, которая позволяет компании называть модель четырехдверным купе
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В срез крышки багажного отделения интегрирован спойлер, который выдвигается на скорости 120 км/ч
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Автомобиль может оснащаться оптикой трех видов, в максимальной комплектации светодиодными фарами HD Matrix LED
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Светодиоды задних фонарей образуют сплошную полосу, которая используется для световой анимации
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Кузов может окрашиваться в 15 цветов, также есть дополнительный пакет внешней отделки S line (предусматривает небольшие изменения решетки радиатора, передних воздухозаборников, порогов, диффузоров спереди и сзади. Эти элементы отделаны черным глянцем и имеют более рельефную форму)
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Салон в целом по дизайну и расположению органов управления напоминает флагманский A8, но центральная консоль развернута к водителю
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Концепция интерьера основана на четырех ключевых понятиях: прогрессивность, спортивность, интуитивность и элегантность, заявила компания
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В передней панели установлены, как у A8, три дисплея. По центру сенсорные верхний (диагональ - 10 дюймов) и нижний (8,6 дюйма), которыми управляются функции мультимедиа, климата и комфорта. Они оснащены тактильной и звуковой обратной связью. Система голосового управления предлагается как опция
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Третий дисплей – 12-дюймовая виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit – устанавливается вместе с системой MMI navigation plus (предполагает тактильную и звуковую обратную связь по аналогии со смартфоном)
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Рукоятка переключения передач автоматической трансмиссии используется как опора для запястья водителя при управлении нижним дисплеем. Проекционный дисплей на лобовом стекле также опция
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Варианты отделки Audi A7 Sportback
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С 2018 г. A7 Sportback начнут оснащать помощником автоматической парковки AI. Система самостоятельно поставит машину на парковочное место или в гараж, водитель должен активировать функцию со смартфона, находясь снаружи автомобиля. Также будет устанавливаться ассистент движения по шоссе с удержанием полосы
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Хетчбэк оснащается рулевым управлением с переменным передаточным отношением. Возможны четыре варианта подвески: стандартная с цилиндрическими пружинами, спортивная пружинная с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, также пружинная с электронным управлением жесткостью амортизаторов и адаптивная пневматическая. Модель, как и седан, оснащается полноуправляемым шасси, задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов
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Модель выйдет на рынок с бензиновым турбомотором 3.0 V6 TFSI (мощность - 340 л. с., крутящий момент - 500 Нм) в паре со 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которые разгоняют хетчбэк до 100 км/ч за 5,3 с и до максимальной скорости 250 км/ч. Позже появятся 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Все двигатели будут оснащены системой мягкого гибрида (MHEV) для экономии топлива. У полного привода quattro автоматически отключается задняя ось
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Кузов сделан из стали и алюминия, из легкого металла изготовлены внешние кузовные панели. Объем багажника – 535 л, при сложенных задних сиденьях – 1390 л. Форма багажника оптимизирована для размещения двух сумок для гольфа, сообщает компания. Запасное колесо – опция
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