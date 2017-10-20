Audi показала вторую модель обновленной линейки

Audi

Модель выйдет на рынок с бензиновым турбомотором 3.0 V6 TFSI (мощность - 340 л. с., крутящий момент - 500 Нм) в паре со 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которые разгоняют хетчбэк до 100 км/ч за 5,3 с и до максимальной скорости 250 км/ч. Позже появятся 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Все двигатели будут оснащены системой мягкого гибрида (MHEV) для экономии топлива. У полного привода quattro автоматически отключается задняя ось

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