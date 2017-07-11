Audi показала новый седан A8

Audi

Большое внимание уделяется пассажирам второго ряда – они могут настраивать под себя определенные регулировки с помощью сенсорной панели. К тому же им предлагается специальный бонус – система для массажа ступней. Audi продемонстрировала ее в ролике, где ребенок опутал отца сетью на заднем сиденье, играя в «Человека-паука». Отец не растерялся и использовал минуты отдыха, чтобы расслабиться

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