Audi показала новый седан A8
В Европе новинка появится в конце осени и будет стоить от 90 600 евро
Audi с помпой провела презентацию нового седана A8 в Барселоне. Зрителей разместили в круги, вокруг которых ездили автомобили, впечатления усиливали яркие видео- и световые эффекты
1/19
Робот-манипулятор, установленный в центре сцены, вращал новинку A8 так, как будто это небольшой телефон, способный уместиться в кармане
2/19
Audi с самого начала церемонии заинтриговала зрителей инновационностью. На сцену даже выкатили концепт RSQ из фильма «Я, робот». Член совета директоров Audi Дитмар Фоггенрайтер отметил, что еще 10 лет назад такие автомобили были научной фантастикой, а сейчас стали реальностью
3/19
Ведущего церемонии компания тоже выбрала «инновационного» – презентацию провел актер Кунал Найяр, известный по роли доктора «Раджа» Кутраппали из сериала «Теория большого взрыва»
4/19
Седан A8 выполнен в новой стилистике Audi – его черты будут прослеживаться во всех новинках марки, рассказал со сцены главный дизайнер Audi Марк Лифте. Главная особенность – широкая вертикальная решетка радиатора и «мускулистый» кузов, напоминающий концепт prologue. По словам дизайнера, они символизируют спортивную элегантность и прогрессивность
5/19
Матрично-светодиодные фары высокого разрешения с системой лазерного света и задние фонари выполнены с применением технологии органических светодиодов
6/19
Ключевой принцип внутри - минимализм, объяснил Лифте
7/19
Приборная панель практически полностью освобождена от кнопок и переключателей
8/19
На центральной консоли нового Audi A8 всегда включен 10,1-дюймовый сенсорный экран, который работает как в телефоне. Любой свайп или другое движение на тачскрине сопровождается звуковым откликом
9/19
Большое внимание уделяется пассажирам второго ряда – они могут настраивать под себя определенные регулировки с помощью сенсорной панели. К тому же им предлагается специальный бонус – система для массажа ступней. Audi продемонстрировала ее в ролике, где ребенок опутал отца сетью на заднем сиденье, играя в «Человека-паука». Отец не растерялся и использовал минуты отдыха, чтобы расслабиться
10/19
Главный дизайнер Audi подчеркнул, что пространство новой A8 кажется более объемным и просторным, чем было до этого
11/19
В ролике Audi хвасталась новой системой автопилота для пробок, предотвращающей возможные мелкие столкновения, пневмоподвеской, способной адаптироваться к ямам на дороге, и автопарковщиком, которому не требуется присутствие водителя в салоне
12/19
Ассистент автопилотирования в условиях пробок Audi AI способен управлять автомобилем на скоростях до 60 км/ч, обеспечивая начало движения, разгон, управление и торможение. Серийные версии A8 будут оснащаться функциями автопилотирования с 2018 года, обещает компания
13/19
Длина новинки – 5,17 м (на 13 см больше в случае удлиненной версии с индексом L), ширина – 1,95 м, высота – 1,5 м, размер колесной базы - 2,99 м (3,13 м у модификации L), то есть седан получился почти на 40 см длиннее предшественника
14/19
В обновленной подвеске A8 передаточное отношение рулевого управления передних колес зависит от скорости движения, а задние колеса в зависимости от скорости доворачиваются в ту же сторону, что и передние, или в противоположную. Постоянный полный привод quattro теперь входит в список стандартного оборудования Audi A8, обещает автопроизводитель. Колесные арки визуально подчеркивают наличие системы полного привода
15/19
Кузов новой A8 стал еще более легким благодаря сочетанию алюминия, стали, магния и армированного углеволокном полимера. Жесткость кузова на скручивание превосходит показатели предшествующего поколения почти на четверть, обеспечивая точность управления и комфортную звукоизоляцию, заявила компания
16/19
На рынок Германии A8 выходит с двумя вариантами турбированных двигателей V6: дизельным 3.0 TDI (мощностью 286 л. с.) или бензиновым 3.0 TFSI (340 л. с.). Позже обещают выпустить еще два восьмицилиндровых двигателя – 435-сильный 4.0 TDI и 460-сильный 4.0 TFSI. Топовая версия Audi A8 получит двигатель W12 с рабочим объемом 6.0 л
17/19
Все варианты двигателей совмещают работу с 48-вольтным стартер-генератором. Технология «мягкого гибрида» (mild hybrid electric vehicle) позволяет автомобилю замедляться с выключенным двигателем и обеспечивает его плавный перезапуск. Расход топлива в разных режимах - 12,3-1,6 л на 100 км. Такое низкое потребление топлива возможно при включении режима гибрида на круговых перекрестках, перед светофорами и в режиме парковки
18/19
Новинка выйдет на рынок Германии в конце осени 2017 г. Стартовая цена на Audi A8 в Германии составит 90 600 евро, а на удлиненную модификацию – 94 100 евро. На российском рынке новые модели появятся в конце 2017 г., цену для России компания пока не называет. Широкая публика сможет рассмотреть премиальный седан на Франкфуртском автосалоне в сентябре
19/19